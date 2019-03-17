У Луцьку хочуть встановити камери відеоспостереження на перехрестях





Про це пише



Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги департамент муніципальної варти Луцької міськради.



Аукціон розпочнуть 29 грудня. Строк виконання робіт – до 8 лютого 2021 року. Очікувана вартість робіт становить 790,528 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження на Т-подібних перехрестях у Луцьку коштуватиме до 790 тисяч гривень.Про це пише Волинь24 Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги департамент муніципальної варти Луцької міськради.Аукціон розпочнуть 29 грудня. Строк виконання робіт – до 8 лютого 2021 року. Очікувана вартість робіт становить 790,528 тисячі гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію