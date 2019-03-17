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У Луцьку хочуть встановити камери відеоспостереження на перехрестях

У Луцьку хочуть встановити камери відеоспостереження на перехрестях
Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження на Т-подібних перехрестях у Луцьку коштуватиме до 790 тисяч гривень.

Про це пише Волинь24.

Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги департамент муніципальної варти Луцької міськради.

Аукціон розпочнуть 29 грудня. Строк виконання робіт – до 8 лютого 2021 року. Очікувана вартість робіт становить 790,528 тисячі гривень.

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Теги: перехрестя, камера, відеоспостереження
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