У Луцьку хочуть встановити камери відеоспостереження на перехрестях
Сьогодні, 08:18
Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження на Т-подібних перехрестях у Луцьку коштуватиме до 790 тисяч гривень.
Про це пише Волинь24.
Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги департамент муніципальної варти Луцької міськради.
Аукціон розпочнуть 29 грудня. Строк виконання робіт – до 8 лютого 2021 року. Очікувана вартість робіт становить 790,528 тисячі гривень.
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Про це пише Волинь24.
Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги департамент муніципальної варти Луцької міськради.
Аукціон розпочнуть 29 грудня. Строк виконання робіт – до 8 лютого 2021 року. Очікувана вартість робіт становить 790,528 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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