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На Волині жінка повідомила поліції, що зарізала свого батька

На Волині жінка повідомила поліції, що зарізала свого батька
До поліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що зарізала свого батька.

Про це йдеться у недавній постанові Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель медіа.

Як з’ясували правоохоронці, які прибули за місцем виклику, інформація заявниці не відповідала дійсності.

На жінку склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, який відбувся в обідню пору 10 листопада цього року.

Суд оштрафував правопорушницю на 51 гривню. Про мотиви її вчинку у судовій постанові не йдеться.


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Теги: Ковельщина, суд, поліція, батько, повідомлення
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