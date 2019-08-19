На Волині жінка повідомила поліції, що зарізала свого батька





Про це йдеться у недавній постанові Ковельського міськрайонного суду, пише



Як з’ясували правоохоронці, які прибули за місцем виклику, інформація заявниці не відповідала дійсності.



На жінку склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, який відбувся в обідню пору 10 листопада цього року.



Суд оштрафував правопорушницю на 51 гривню. Про мотиви її вчинку у судовій постанові не йдеться.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До поліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що зарізала свого батька.Про це йдеться у недавній постанові Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель медіа Як з’ясували правоохоронці, які прибули за місцем виклику, інформація заявниці не відповідала дійсності.На жінку склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, який відбувся в обідню пору 10 листопада цього року.Суд оштрафував правопорушницю на 51 гривню. Про мотиви її вчинку у судовій постанові не йдеться.

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