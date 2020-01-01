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У місті на Волині проводять конкурс на найоригінальніше новорічне оформлення будівель

У місті на Волині проводять конкурс на найоригінальніше новорічне оформлення будівель
З ініціативи міського голови Ігоря Чайки, для створення святкового вигляду міста в період зимових свят, розвитку та реалізації творчої ініціативи громади, формування позитивного іміджу Ковеля в місті оголосили конкурс «Найоригінальніше новорічне оформлення будівель».

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

Він проводиться у трьох у категоріях: приватні будинки; квартири; споруди комерційного призначення, підприємств, установ, організацій.

Про намір взяти участь в конкурсі учасники мають повідомити, надіславши заявку у довільній формі. У ній варто вказати своє прізвище, ім’я, по батькові або назву підприємства, установи, організації, і контактні дані (адреса, телефон) та 5 фото. Заявку треба надіслати на електронну адресу [email protected] до 5 січня 2021 року.

До 12 січня на сторінці міської ради у Фейсбуці буде проводитися онлайн-голосування. Кожен користувач зможе проголосувати один раз у кожній категорії.

У трьох категоріях визначать по три переможці, які отримають Подяку міського голови та грошову винагороду.

Нагородження переможців конкурсу відбудеться до 19 січня 2021 року.

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Теги: Ковель, новорічне оформлення, конкурс
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