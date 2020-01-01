У місті на Волині проводять конкурс на найоригінальніше новорічне оформлення будівель

Ігоря Чайки, для створення святкового вигляду міста в період зимових свят, розвитку та реалізації творчої ініціативи громади, формування позитивного іміджу Ковеля в місті оголосили конкурс «Найоригінальніше новорічне оформлення будівель».



Про це повідомляє



Він проводиться у трьох у категоріях: приватні будинки; квартири; споруди комерційного призначення, підприємств, установ, організацій.



Про намір взяти участь в конкурсі учасники мають повідомити, надіславши заявку у довільній формі. У ній варто вказати своє прізвище, ім’я, по батькові або назву підприємства, установи, організації, і контактні дані (адреса, телефон) та 5 фото. Заявку треба надіслати на електронну адресу



До 12 січня на сторінці міської ради у Фейсбуці буде проводитися онлайн-голосування. Кожен користувач зможе проголосувати один раз у кожній категорії.



У трьох категоріях визначать по три переможці, які отримають Подяку міського голови та грошову винагороду.



Нагородження переможців конкурсу відбудеться до 19 січня 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З ініціативи міського голови, для створення святкового вигляду міста в період зимових свят, розвитку та реалізації творчої ініціативи громади, формування позитивного іміджу Ковеля в місті оголосили конкурс «Найоригінальніше новорічне оформлення будівель».Про це повідомляє Ковельська міська рада Він проводиться у трьох у категоріях: приватні будинки; квартири; споруди комерційного призначення, підприємств, установ, організацій.Про намір взяти участь в конкурсі учасники мають повідомити, надіславши заявку у довільній формі. У ній варто вказати своє прізвище, ім’я, по батькові або назву підприємства, установи, організації, і контактні дані (адреса, телефон) та 5 фото. Заявку треба надіслати на електронну адресу [email protected] до 5 січня 2021 року.До 12 січня на сторінці міської ради у Фейсбуці буде проводитися онлайн-голосування. Кожен користувач зможе проголосувати один раз у кожній категорії.У трьох категоріях визначать по три переможці, які отримають Подяку міського голови та грошову винагороду.Нагородження переможців конкурсу відбудеться до 19 січня 2021 року.

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