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Заради пляшки пива: на Волині чоловік з ножем напав на адміністратора магазину

Заради пляшки пива: на Волині чоловік з ножем напав на адміністратора магазину
У Нововолинську в магазині чоловік з інвалідністю напав на адміністратора, погрожуючи ножем. Суд призначив нападнику умовне покарання.

Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду Волинської області. Пише ІА Волинські новини.

Злочин стався 7 червня о 1.30 в магазині, за адресою проспект Дружби, 16 у Нововолинську. Чоловік, тримаючи в руках кухонний ніж, напав на адміністратора магазину. Злочинець сказав передати йому двохлітрову пляшку пива, отримавши бажане, він залишив магазин. Вже на вулиці його зупинив охоронець, однак зловмисник знову почав погрожувати ножем, а потому втік. Сума збитків – 45 гривень 10 копійок.

У суді волинянин визнав свою вину, зазначивши, що відшкодував завдану магазину шкоду. Просив не позбавляти волі, а призначити покарання з випробувальним строком.

Врахувавши обставини справи, зокрема і те, що зловмисник є інвалідом ІІ групи, йому призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши на два роки умовного терміну.

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Теги: напад, ніж, магазин, адміністратор
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