На Волині патрульні зупинили п'яного тракториста





Про це йдеться у вироку Турійського районного суду Волинської області, пише



25 травня на вулиці Спортивній у селищі міського типу Луків Турійського району поліцейські зупинили трактор Т-40, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з поліцією чоловік підтвердив, що п’яний, до того ж він не мав посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.



Зрозумівши, що йому світить адміністративна відповідальність, вже у службовому автомобілі тракторист запропонував поліцейським 500 гривень хабара, хоча був попереджений про кримінальну відповідальність.



Між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив. Водію призначили покарання у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійському районі на Волині п’яний водій трактора хотів відкупитися від адміністративної відповідальності. Натомість змушений буде заплатити понад вісім тисяч гривень штрафу за рішенням суду.Про це йдеться у вироку Турійського районного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини 25 травня на вулиці Спортивній у селищі міського типу Луків Турійського району поліцейські зупинили трактор Т-40, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з поліцією чоловік підтвердив, що п’яний, до того ж він не мав посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.Зрозумівши, що йому світить адміністративна відповідальність, вже у службовому автомобілі тракторист запропонував поліцейським 500 гривень хабара, хоча був попереджений про кримінальну відповідальність.Між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив. Водію призначили покарання у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень.

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