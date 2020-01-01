На Волині відкрили новий туристичний маршрут. ФОТО





Про це повідомляють на сайті



До міського голови Олександра Ковальчука звернувся голова ГО «Біла Ворона» ківерчанин Олег Вілігурський з проханням долучитися до цієї події та при можливості надати транспорт.



Міський голова забезпечив громадську організацію технікою для доставки маркувальних стовпчиків позначення місцевості та надав автобус для трансферу учасників маршруту.



Учасники події змогли ознайомитися з пам’ятками природи і цікавими історичними об’єктами, зігрітися гарячим чаєм зі смаколиками та приємно провести час.



Нагадуємо, проект «Стежками Ківерцівщини» реалізується громадською організацією «Біла Ворона» завдяки підтримці в межах конкурсу грантів за проектом «Участь в дії: практики взаємодії влади та громади», який впроваджується громадською організацією «Розвиток Волині» та фінансується в рамках Фонду підзвітності Міністерства закордонних справ Нідерландів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 грудня відбулося відкриття туристичного маршруту «Стежками Ківерцівщини».Про це повідомляють на сайті Ківерцівської міськради До міського головизвернувся голова ГО «Біла Ворона» ківерчанинз проханням долучитися до цієї події та при можливості надати транспорт.Міський голова забезпечив громадську організацію технікою для доставки маркувальних стовпчиків позначення місцевості та надав автобус для трансферу учасників маршруту.Учасники події змогли ознайомитися з пам’ятками природи і цікавими історичними об’єктами, зігрітися гарячим чаєм зі смаколиками та приємно провести час.Нагадуємо, проект «Стежками Ківерцівщини» реалізується громадською організацією «Біла Ворона» завдяки підтримці в межах конкурсу грантів за проектом «Участь в дії: практики взаємодії влади та громади», який впроваджується громадською організацією «Розвиток Волині» та фінансується в рамках Фонду підзвітності Міністерства закордонних справ Нідерландів.

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