вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині відкрили новий туристичний маршрут. ФОТО

На Волині відкрили новий туристичний маршрут. ФОТО
27 грудня відбулося відкриття туристичного маршруту «Стежками Ківерцівщини».

Про це повідомляють на сайті Ківерцівської міськради.

До міського голови Олександра Ковальчука звернувся голова ГО «Біла Ворона» ківерчанин Олег Вілігурський з проханням долучитися до цієї події та при можливості надати транспорт.

Міський голова забезпечив громадську організацію технікою для доставки маркувальних стовпчиків позначення місцевості та надав автобус для трансферу учасників маршруту.
На Волині відкрили новий туристичний маршрут. ФОТО
На Волині відкрили новий туристичний маршрут. ФОТО
На Волині відкрили новий туристичний маршрут. ФОТО

Учасники події змогли ознайомитися з пам’ятками природи і цікавими історичними об’єктами, зігрітися гарячим чаєм зі смаколиками та приємно провести час.

Нагадуємо, проект «Стежками Ківерцівщини» реалізується громадською організацією «Біла Ворона» завдяки підтримці в межах конкурсу грантів за проектом «Участь в дії: практики взаємодії влади та громади», який впроваджується громадською організацією «Розвиток Волині» та фінансується в рамках Фонду підзвітності Міністерства закордонних справ Нідерландів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ківерцівщина, туристичний маршрут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На Волині відкрили новий туристичний маршрут. ФОТО
Сьогодні, 03:24
В Україні створять фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини, – Шмигаль
Сьогодні, 02:09
Заради пляшки пива: на Волині чоловік з ножем напав на адміністратора магазину
Сьогодні, 01:41
На Волині патрульні зупинили п'яного тракториста
Сьогодні, 00:32
28 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Ківерцівщині – обшуки у керівників підприємств, які причетні до незаконної вирубки дерев. ФОТО. ВІДЕО На Ківерцівщині – обшуки у керівників підприємств, які причетні до незаконної вирубки дерев. ФОТО. ВІДЕО
09 грудень, 18:04
На Ківерцівщині висадили понад 150 га лісу На Ківерцівщині висадили понад 150 га лісу
27 листопад, 15:26
Набайдужий чоловік «здав» поліції волинянина-наркоторговця Набайдужий чоловік «здав» поліції волинянина-наркоторговця
29 жовтень, 13:15
Волинське місто стане частиною популярного в Європі туристичного маршруту Волинське місто стане частиною популярного в Європі туристичного маршруту
29 серпень, 04:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрили новий туристичний маршрут. ФОТО
Сьогодні, 03:24
 0
В Україні створять фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини, – Шмигаль
Сьогодні, 02:09
 0
Заради пляшки пива: на Волині чоловік з ножем напав на адміністратора магазину
Сьогодні, 01:41
 0
На Волині патрульні зупинили п'яного тракториста
Сьогодні, 00:32
 0
28 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8