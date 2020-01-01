В Україні – рекордно низька добова кількість нових випадків коронавірусу за тривалий час

4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 28 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 28 грудня.Після вихідних захворюваність значно знизилася, вперше за більш ніж два місяці добовий показник опустився нижче 5000. 19 жовтня за добу захворіло 4766 осіб, після цього фіксувалося зростання.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 588 осіб;летальних випадків – 75;одужало – 7 191 особа;здійснили тестувань за добу – 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 030 374 особи;одужало – 665 729 осіб;летальних випадків – 17 849;провели ПЛР-тестувань – 5 485 214.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 108 055 випадків;Вінницька область – 22 008 випадків;Волинська область – 32 537 випадків;Дніпропетровська область – 57 196 випадків;Донецька область – 35 188 випадків;Житомирська область – 38 545 випадків;Закарпатська область – 27 879 випадків;Запорізька область – 52 175 випадків;Івано-Франківська область – 42 894 випадки;Київська область – 57 614 випадків;Кіровоградська область – 8 234 випадки;Луганська область – 10 013 випадків;Львівська область – 60 005 випадків;Миколаївська область – 29 878 випадків;Одеська область – 69 134 випадки;Полтавська область – 34 843 випадки;Рівненська область – 40 332 випадки;Сумська область – 40 129 випадків;Тернопільська область – 33 540 випадків;Харківська область – 67 991 випадок;Херсонська область – 17 193 випадки;Хмельницька область – 38 408 випадків;Черкаська область – 37 856 випадків;Чернівецька область – 39 515 випадків;Чернігівська область – 29 212 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.