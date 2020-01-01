Подружжя волинян разом уже понад 60 років





Завжди з повагою, з турботою та розумінням ставляться один до одного. Живуть одним життям, йдучи пліч-о-пліч однією дорогою. Бути порядними, ввічливими, хорошими людьми вчили і своїх доньку та сина, а тепер напутні слова на життя дають вісьмом внукам та чотирьом правнукам, пише



Степанида та Феоктист жили по сусідству. Обоє з багатодітних сімей, зростали без батьківської опіки. Степанидиного тата під час колективізації відправили в Сибір, а Феоктистів – рано помер. Ще зовсім малими і коня запрягали, і за плугом ходили, і дрова у лісі заготовляли… А коли виповнилося їм по 26 літ, потайки одружилися. Самі на ноги ставали, хату збудували.



– Мама у років 10–12 вже трудилася в колгоспі, бо її мама слабували. І так усе життя вона й пропрацювала там. А тато – у Бресті на перевалочній базі залізниці, – розповідає про батьків Марія Феоктистівна. – Батько хоч і не ходив до школи, тільки у підготовчий клас пів року, та вміє добре читати і писати, грамоти навчився сам. Мама два роки відвідувала школу, та найкраще їй даються молитви, Боже слово. Батьки ніколи не пили горілки, не сварилися, «не їли» один одного, можливо, тому й такий довгий вік живуть. Хоча тато є інвалідом, тридцять років тому йому видалили нирку…



Подружжя Меньків має хорошу пам’ять і світлий розум. Тільки ось бабуся слабо чує, і якщо чоловік на неї ніколи не кричав, то тепер мусить. Степанида Терентіївна й дотепер живе за прикметами погоди. Вона передбачає, коли чекати дощу, коли сонячно і тепло, а коли хурделитиме. Знає всі прикмети погоди і за ними вгадує, яким буде тиждень, місяць, пора року. І нічого ж не записує – усе черпає з пам’яті…



Степанида та Феоктист й зараз не сидять склавши руки. Бабуся і в хаті прибере, і попере сама, а їсти вже варить дідусь. Старенька, як тільки блисне весняне сонечко і аж до снігів, спершись на два кийочки, порається на городі. Навіть картоплю біля хати викопала сама! І хоч просили діти, аби не працювала, вона без роботи не може. Влітку частенько можна застати Степаниду Терентіївну на грядці з полуницями, біля малини. Помідори більше любить доглядати дідусь: підв’язати їх, полити – то вже його справа. Отак і живуть, намагаючись давати собі раду самостійно. Хоча дочка не обділяє увагою батьків, та й сусіди добрячі. Молода пара Наталія і Сергій Головчики забігають до них мало не щодня: молочка принесуть, ще чогось смачненького, запитають, як здоров’я.



– Мої батьки ніколи ні з ким не сварилися, – каже Марія Феоктистівна. – Вони до людей з добром – і люди до них з турботою.



Валентина БОРЗОВЕЦЬ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Степанида та Феоктист Меньки, які проживають у Турі Ратнівського району, вже 64 роки в парі. Обом по 90 літ.Завжди з повагою, з турботою та розумінням ставляться один до одного. Живуть одним життям, йдучи пліч-о-пліч однією дорогою. Бути порядними, ввічливими, хорошими людьми вчили і своїх доньку та сина, а тепер напутні слова на життя дають вісьмом внукам та чотирьом правнукам, пише Вісник Степанида та Феоктист жили по сусідству. Обоє з багатодітних сімей, зростали без батьківської опіки. Степанидиного тата під час колективізації відправили в Сибір, а Феоктистів – рано помер. Ще зовсім малими і коня запрягали, і за плугом ходили, і дрова у лісі заготовляли… А коли виповнилося їм по 26 літ, потайки одружилися. Самі на ноги ставали, хату збудували.– Мама у років 10–12 вже трудилася в колгоспі, бо її мама слабували. І так усе життя вона й пропрацювала там. А тато – у Бресті на перевалочній базі залізниці, – розповідає про батьків Марія Феоктистівна. – Батько хоч і не ходив до школи, тільки у підготовчий клас пів року, та вміє добре читати і писати, грамоти навчився сам. Мама два роки відвідувала школу, та найкраще їй даються молитви, Боже слово. Батьки ніколи не пили горілки, не сварилися, «не їли» один одного, можливо, тому й такий довгий вік живуть. Хоча тато є інвалідом, тридцять років тому йому видалили нирку…Подружжя Меньків має хорошу пам’ять і світлий розум. Тільки ось бабуся слабо чує, і якщо чоловік на неї ніколи не кричав, то тепер мусить. Степанида Терентіївна й дотепер живе за прикметами погоди. Вона передбачає, коли чекати дощу, коли сонячно і тепло, а коли хурделитиме. Знає всі прикмети погоди і за ними вгадує, яким буде тиждень, місяць, пора року. І нічого ж не записує – усе черпає з пам’яті…Степанида та Феоктист й зараз не сидять склавши руки. Бабуся і в хаті прибере, і попере сама, а їсти вже варить дідусь. Старенька, як тільки блисне весняне сонечко і аж до снігів, спершись на два кийочки, порається на городі. Навіть картоплю біля хати викопала сама! І хоч просили діти, аби не працювала, вона без роботи не може. Влітку частенько можна застати Степаниду Терентіївну на грядці з полуницями, біля малини. Помідори більше любить доглядати дідусь: підв’язати їх, полити – то вже його справа. Отак і живуть, намагаючись давати собі раду самостійно. Хоча дочка не обділяє увагою батьків, та й сусіди добрячі. Молода пара Наталія і Сергій Головчики забігають до них мало не щодня: молочка принесуть, ще чогось смачненького, запитають, як здоров’я.– Мої батьки ніколи ні з ким не сварилися, – каже Марія Феоктистівна. – Вони до людей з добром – і люди до них з турботою.Валентина БОРЗОВЕЦЬ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію