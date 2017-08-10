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У «StrikeCity» – акція на гру у боулінг або більярд*

У «StrikeCity» – акція на гру у боулінг або більярд*
У «StrikeCity», що розташований у торгово-розважальному центрі «ПортCity», можна грати у боулінг за акційними цінами.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Інформують, що у будні при оплаті за одну годину гри в боулінг або більярд другу гру можна отримати в подарунок.

Також в караоке при оплаті за вхід одного, другий квиток – безкоштовний.

Акція діє у будні з 15 по 31 грудня.

Тож усіх охочих запрошують у заклад, який знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1, 2-й поверх ТРЦ ПортCity.

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Теги: караоке, боулінг, більярд, ПортCity, реклама
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