На Волині під час пожежі врятували 21-річного хлопця, потерпілий з опіками – у лікарні





Пожежа трапилась 26 грудня на вулиці Шевченка, - пише У ДСНС України у Волинській області.



З термічними рук та голови потерпілого госпіталізували до районної лікарні.



Пожежу локалізували о 19:05, ліквідували о 19:23. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем сина власника.

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