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На Волині під час пожежі врятували 21-річного хлопця, потерпілий з опіками – у лікарні

На Волині під час пожежі врятували 21-річного хлопця, потерпілий з опіками – у лікарні
У Камені-Каширському під час ліквідації пожежі в двоповерховому житловому будинку співробітники ДСНС врятували 21-річного хлопця.

Пожежа трапилась 26 грудня на вулиці Шевченка, - пише У ДСНС України у Волинській області.

З термічними рук та голови потерпілого госпіталізували до районної лікарні.

Пожежу локалізували о 19:05, ліквідували о 19:23. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем сина власника.

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Теги: вогонь, пожежа, хлопець, порятунок
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