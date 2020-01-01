У їдальнях луцьких шкіл можуть готувати за рецептами Євгена Клопотенка
Сьогодні, 10:29
У школах Луцької міської територіальної громади можуть запровадити меню від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Про це йшлося у понеділок, 28 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Мер Луцька Ігор Поліщук відзначив, що Євген Клопотенко розробив багато цікавих рецептів для шкільних їдалень, якими уже користуються в інших містах України. До того ж, страви виходять не надто дорогими, адже не містять ексклюзивних продуктів.
«Трошки фантазії, трошки інгредієнтів і меню буде цікаве, діти захочуть йти в їдальню, бо буде щось крім картоплі пюре і сосисок», - наголосив Поліщук.
Тож Ігор Поліщук доручив вивчити питання, надати розрахунки і пропозиції щодо впровадження меню за рецептами Клопотенка у школах міста.
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Про це йшлося у понеділок, 28 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Мер Луцька Ігор Поліщук відзначив, що Євген Клопотенко розробив багато цікавих рецептів для шкільних їдалень, якими уже користуються в інших містах України. До того ж, страви виходять не надто дорогими, адже не містять ексклюзивних продуктів.
«Трошки фантазії, трошки інгредієнтів і меню буде цікаве, діти захочуть йти в їдальню, бо буде щось крім картоплі пюре і сосисок», - наголосив Поліщук.
Тож Ігор Поліщук доручив вивчити питання, надати розрахунки і пропозиції щодо впровадження меню за рецептами Клопотенка у школах міста.
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