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У їдальнях луцьких шкіл можуть готувати за рецептами Євгена Клопотенка

У їдальнях луцьких шкіл можуть готувати за рецептами Євгена Клопотенка
У школах Луцької міської територіальної громади можуть запровадити меню від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Про це йшлося у понеділок, 28 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Мер Луцька Ігор Поліщук відзначив, що Євген Клопотенко розробив багато цікавих рецептів для шкільних їдалень, якими уже користуються в інших містах України. До того ж, страви виходять не надто дорогими, адже не містять ексклюзивних продуктів.

«Трошки фантазії, трошки інгредієнтів і меню буде цікаве, діти захочуть йти в їдальню, бо буде щось крім картоплі пюре і сосисок», - наголосив Поліщук.

Тож Ігор Поліщук доручив вивчити питання, надати розрахунки і пропозиції щодо впровадження меню за рецептами Клопотенка у школах міста.

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Теги: меню, школи, їдальні, Євген Клопотенко
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