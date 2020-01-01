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На Волині патрульні з погонею затримали п'яного «в дрова» водія буса. ВІДЕО

На Волині патрульні з погонею затримали п'яного «в дрова» водія буса. ВІДЕО
Патрульні затримали водія, який намагався втекти на автомобілі в стані алкогольного сп’яніння.

Так, 24 грудня, близько 16-ї години, в селі Струмівка під час здійснення контролю за дотриманням швидкісного режиму, патрульні помітили Volkswagen Crafter. Він рухався в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху, а саме зі швидкістю 73 км/год при дозволеній 50 км/год, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Вимогу про зупинку водій проігнорував та намагався втекти від патрульних. Під час переслідування автомобіль затримали на одній з вулиць населеного пункту.

У 36-річного кермувальника патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду показав 2,20 проміле, що у 11 разів перевищує норму.

На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння), ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та за ч. 2 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП. Також його відсторонили від керування та вилучили посвідчення водія.



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Теги: патрульні, Волинь, погоня
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