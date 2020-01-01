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Повідомили, скільки лучан перебувають у квартирній черзі

Повідомили, скільки лучан перебувають у квартирній черзі
Стало відомо, скільки мешканців Луцька очікують на отримання житла в місті.

Про це йшлося у понеділок, 28 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта повідомив, що загалом чекають на житло приблизно 2000 лучан, 1500 людей перебувають у пільговій черзі, до 1000 – у позачерговій.

За словами мера Ігоря Поліщука, минулого року квартиру в місті отримали люди, що перебували із 76-го року у квартирній черзі.

«Черга рухається, але не так швидко, як хотілося б», - додав Ігор Поліщук.

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Теги: Черга, квартири, луцьк, помешкання, пільги
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Коментарі 1
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для чого ця черга... це совок. всім не зможуть дати.і це причина корупції.
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