Повідомили, скільки лучан перебувають у квартирній черзі

Стало відомо, скільки мешканців Луцька очікують на отримання житла в місті.Про це йшлося у понеділок, 28 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарстваповідомив, що загалом чекають на житло приблизно 2000 лучан, 1500 людей перебувають у пільговій черзі, до 1000 – у позачерговій.За словами мера, минулого року квартиру в місті отримали люди, що перебували із 76-го року у квартирній черзі.«Черга рухається, але не так швидко, як хотілося б», - додав Ігор Поліщук.