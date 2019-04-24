Волинянин викрав у чоловіка автомобіль і продав його за 4 тисячі гривень

На Волині поліцейські спіймали викрадача автомобіля.Тк, до поліцейських звернувся 26-річний житель Ківерцівського району та повідомив, що вночі 24 грудня із території домогосподарства зник автомобіль ВАЗ 2106. Поліцейські менше ніж за добу встановили особу зловмисника, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 32-річного жителя Ківерцівського району.Під час досудового слідства з’ясували, що волинянин заздалегідь спланував викрадення автівки, підшукав потенційного покупця та одразу збув транспортний засіб за 4 тисячі гривень. Автомобіль вилучили та повернуть законному власнику. До слова, правопорушник уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння трактором.Зловмиснику оголосять підозру за ч.1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.