Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
Сьогодні, 11:25
За минулу добу на Волині зареєстрували 108 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Нові випадки коронавірусу зафіксували у:
м. Луцьк – 69,
м. Нововолинськ – 6,
Горохівський район – 8,
Камінь-Каширський район – 2,
Ківерцівський район –7,
Ковельський район – 3,
Локачинський район – 2,
Любешівський район – 2,
Луцький район – 2,
Рожищенський район – 2,
Турійський район – 5.
Усього станом на 28 грудня в області зареєстрували 32 537 випадків.Одужали – 27 216 (за останню добу – 321). Летальні випадки – 501 (за останню добу – не зареєстрували).
Методом ПЛР всього обстежили 127 841 особу, за минулу добу обстежили - 7 осіб.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Нові випадки коронавірусу зафіксували у:
м. Луцьк – 69,
м. Нововолинськ – 6,
Горохівський район – 8,
Камінь-Каширський район – 2,
Ківерцівський район –7,
Ковельський район – 3,
Локачинський район – 2,
Любешівський район – 2,
Луцький район – 2,
Рожищенський район – 2,
Турійський район – 5.
Усього станом на 28 грудня в області зареєстрували 32 537 випадків.Одужали – 27 216 (за останню добу – 321). Летальні випадки – 501 (за останню добу – не зареєстрували).
Методом ПЛР всього обстежили 127 841 особу, за минулу добу обстежили - 7 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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