Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу





Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.



Нові випадки коронавірусу зафіксували у:

м. Луцьк – 69,

м. Нововолинськ – 6,

Горохівський район – 8,

Камінь-Каширський район – 2,

Ківерцівський район –7,

Ковельський район – 3,

Локачинський район – 2,

Любешівський район – 2,

Луцький район – 2,

Рожищенський район – 2,

Турійський район – 5.



Усього станом на 28 грудня в області зареєстрували 32 537 випадків.Одужали – 27 216 (за останню добу – 321). Летальні випадки – 501 (за останню добу – не зареєстрували).



Методом ПЛР всього обстежили 127 841 особу, за минулу добу обстежили - 7 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 108 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Нові випадки коронавірусу зафіксували у:м. Луцьк – 69,м. Нововолинськ – 6,Горохівський район – 8,Камінь-Каширський район – 2,Ківерцівський район –7,Ковельський район – 3,Локачинський район – 2,Любешівський район – 2,Луцький район – 2,Рожищенський район – 2,Турійський район – 5.Усього станом на 28 грудня в області зареєстрували 32 537 випадків.Одужали – 27 216 (за останню добу – 321). Летальні випадки – 501 (за останню добу – не зареєстрували).Методом ПЛР всього обстежили 127 841 особу, за минулу добу обстежили - 7 осіб.

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