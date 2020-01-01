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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 108 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Нові випадки коронавірусу зафіксували у:
м. Луцьк – 69,
м. Нововолинськ – 6,
Горохівський район – 8,
Камінь-Каширський район – 2,
Ківерцівський район –7,
Ковельський район – 3,
Локачинський район – 2,
Любешівський район – 2,
Луцький район – 2,
Рожищенський район – 2,
Турійський район – 5.

Усього станом на 28 грудня в області зареєстрували 32 537 випадків.Одужали – 27 216 (за останню добу – 321). Летальні випадки – 501 (за останню добу – не зареєстрували).

Методом ПЛР всього обстежили 127 841 особу, за минулу добу обстежили - 7 осіб.

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Теги: Волинь, статистика, коронавірус
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