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Степанов пояснив, чому в Україні не скасують суворий карантин з 8 до 24 січня

Степанов пояснив, чому в Україні не скасують суворий карантин з 8 до 24 січня
Суворий карантин з 8 до 24 січня в Україні не будуть скасовувати через прогнозоване збільшення кількості хворих на COVID-19 після новорічно-різдвяних свят.

Крім того, ще один виклик, який постане перед медичню системою, – це сезонне зростання захворювань на грип. Про це під час брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі Кабміну, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, - пише Обозреватель.

"Незважаючи на те, що в нас є суттєве зменшення кількості хворих, ми дивимося на проведення святкових днів, те, що відбувається на святкових ялинках. У місті Києві дуже сильно кульгає дотримання правил. Я звертаюся і закликаю організаторів – влаштуйте все так, щоб протиепідемічні правила були дотримані. Також хочу, щоб всі органи контролю пильнували за цим", – закликав урядовець.

Крім того, він звернувся до українців із проханням не ігнорувати правила безпеки та не забувати про те, що після тривалих вихідних пандемія знову може продемонструвати стрибок статистики.

"Окрім прогнозованого збільшення кількості хворих на COVID-19, також у нас із року в рік спостерігається збільшення кількості хворих на грип. Це сезонно. Воно припадає на кінець січня – лютий. Хворі на грип мають часто такі самі ускладнення, як хворі на COVID-19", – наголосив Степанов.

Він додав, що головним завданням є підійти до цього збільшення кількості хворих із максимальним зниженням навантаження на медичну систему та мінімальною кількістю хворих на COVID-19.

"Що стосується проведення жорсткого карантину з 8 до 24 січня – ми не збираємося вносити зміни щодо його скасування", – резюмував міністр.

Що передбачає суворий карантин у січні?

Обмеження триватимуть з 8 до 24 січня 2021 року. Заборона роботи в цей період розповсюджуватиметься на:

- заклади громадського харчування (дозволено продавати їжу на винос, та адресно доставляти її);

- магазини непродовольчих товарів;

- кінотеатри, театри, фітнес-клуби, басейни;

- торгово-розважальні центри;

- проведення всіх розважальних, спортивних чи культурних масових заходів;

- усі навчальні заклади, за винятком дитсадочків.

Що ж до категорії тих, кому дозволять продовжувати працювати, то до неї належать:

- продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

- салони краси та перукарні (за умови попереднього запису клієнта, без очікування на обслуговування всередині приміщення);

- громадський (кількість пасажирів не має перевищувати кількість місць для сидіння), залізничний та авіатранспорт.

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Теги: карантин, Степанов, Україна, січень
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