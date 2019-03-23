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Яник, Вакула, Золушка, Луна, Імперія: які рідкісні імена давали дітям в Україні у 2020 році

Яник, Вакула, Золушка, Луна, Імперія: які рідкісні імена давали дітям в Україні у 2020 році
Назвали найпопулярніші та найрідкісніші дитячі імена у 2020 році в Україні. Дехто з молодих батьків вирішив проявити оригінальність у виборі ім’я для своєї новонародженої дитинки.

Про це написало на своїй сторінці у фейсбук Міністерство юстиції України.

Так, в Україні найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків цьогоріч стали: Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.

А от серед дівчаток же зустрічались такі імена, як: Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.

Та все ж більшість батьків віддавали перевагу традиційним іменам. Серед хлопчиків цьогоріч в Україні найбільше з’явилось Артемів, Андріїв, Богданів, Владиславів, Володимирів, Данилів, Дмитрів.
Серед жіночих імен найбільш популярними у 2020 році стали Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія.

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Теги: рідкісні імена, діти, Україна
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