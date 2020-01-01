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На Волині арештували чоловіка, який ледь не зарізав односельчанина

На Волині арештували чоловіка, який ледь не зарізав односельчанина
За процесуального керівництва Ковельської місцевої прокуратури 52-річному жителю села Поворськ Ковельського району повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство односельчанина (ч.2 ст. 15, ч.1 ст.115 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Увечері 21 грудня 2020 року нетверезий чоловік ударив ножем у шию на 10 років молодшого товариша по чарці. Лиш завдяки вчасно наданій медичній допомозі потерпілий вижив.

Суд обрав підозрюваному у вчиненні цього злочину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

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Теги: Волинь, прокуратра, арешт, Ковель
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