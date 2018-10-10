Брав завдаток за роботу і зникав: на Волині судитимуть «горе-майстра» за шахрайство

Ратнівський відділ Ковельської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення шахрайств 32-річним жителем селища Заболоття.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Слідство встановило, що у липні 2020 року спритник розмістив у соціальній мережі «Facebook» неправдиве оголошення про продаж виробів із дерева.Упродовж одного місяця – з 06 серпня по 07 вересня 2020 року – обіцяючи виготовити гойдалку, ліжко чи бесідку та беручи з довірливих покупців завдаток у розмірі 10 відсотків від вартості товару, волинянин ошукав 20 людей, завдавши їм матеріальної шкоди на понад 16 тисяч гривень.Нині його обвинувачують у шахрайствах (ч.ч. 1,2 ст.190 КК України) й невдовзі він постане перед судом.