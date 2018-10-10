вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Брав завдаток за роботу і зникав: на Волині судитимуть «горе-майстра» за шахрайство

Брав завдаток за роботу і зникав: на Волині судитимуть «горе-майстра» за шахрайство
Ратнівський відділ Ковельської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення шахрайств 32-річним жителем селища Заболоття.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Слідство встановило, що у липні 2020 року спритник розмістив у соціальній мережі «Facebook» неправдиве оголошення про продаж виробів із дерева.

Упродовж одного місяця – з 06 серпня по 07 вересня 2020 року – обіцяючи виготовити гойдалку, ліжко чи бесідку та беручи з довірливих покупців завдаток у розмірі 10 відсотків від вартості товару, волинянин ошукав 20 людей, завдавши їм матеріальної шкоди на понад 16 тисяч гривень.

Нині його обвинувачують у шахрайствах (ч.ч. 1,2 ст.190 КК України) й невдовзі він постане перед судом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Прокуратура, Волинь, суд, інтернет, шахрай, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Брав завдаток за роботу і зникав: на Волині судитимуть «горе-майстра» за шахрайство
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинська молодь створила соціальне відео про важливість носіння маски
Сьогодні, 19:42
П'яний водій-порушник пропонував шерифу волинської громади хабар
Сьогодні, 19:19
Де на Волині не буде світла 29 грудня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На Волині шахраї «розвели» людей на гроші На Волині шахраї «розвели» людей на гроші
10 жовтень, 2018, 13:25
Засудили мешканця Одещини, який дурив пенсіонерів на Волині Засудили мешканця Одещини, який дурив пенсіонерів на Волині
02 жовтень, 2018, 14:07
Три тижні на волі і черговий строк: на Волині чоловіка удванадцяте засудили за грабіж Три тижні на волі і черговий строк: на Волині чоловіка удванадцяте засудили за грабіж
03 листопад, 12:13
Громаді на Волині повернули землю вартістю понад 150 мільйонів Громаді на Волині повернули землю вартістю понад 150 мільйонів
28 жовтень, 17:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Брав завдаток за роботу і зникав: на Волині судитимуть «горе-майстра» за шахрайство
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинська молодь створила соціальне відео про важливість носіння маски
Сьогодні, 19:42
 0
П'яний водій-порушник пропонував шерифу волинської громади хабар
Сьогодні, 19:19
 0
Де на Волині не буде світла 29 грудня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8