Брав завдаток за роботу і зникав: на Волині судитимуть «горе-майстра» за шахрайство
Сьогодні, 20:12
Ратнівський відділ Ковельської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення шахрайств 32-річним жителем селища Заболоття.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Слідство встановило, що у липні 2020 року спритник розмістив у соціальній мережі «Facebook» неправдиве оголошення про продаж виробів із дерева.
Упродовж одного місяця – з 06 серпня по 07 вересня 2020 року – обіцяючи виготовити гойдалку, ліжко чи бесідку та беручи з довірливих покупців завдаток у розмірі 10 відсотків від вартості товару, волинянин ошукав 20 людей, завдавши їм матеріальної шкоди на понад 16 тисяч гривень.
Нині його обвинувачують у шахрайствах (ч.ч. 1,2 ст.190 КК України) й невдовзі він постане перед судом.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Слідство встановило, що у липні 2020 року спритник розмістив у соціальній мережі «Facebook» неправдиве оголошення про продаж виробів із дерева.
Упродовж одного місяця – з 06 серпня по 07 вересня 2020 року – обіцяючи виготовити гойдалку, ліжко чи бесідку та беручи з довірливих покупців завдаток у розмірі 10 відсотків від вартості товару, волинянин ошукав 20 людей, завдавши їм матеріальної шкоди на понад 16 тисяч гривень.
Нині його обвинувачують у шахрайствах (ч.ч. 1,2 ст.190 КК України) й невдовзі він постане перед судом.
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