Поклав у кишеню 200 гривень: ковельських патрульних намагались підкупити хабарем

Ковельським патрульним пропонували хабар.Так, 26 грудня, близько 3 години ночі, на автодорозі Київ — Ковель — Ягодин патрульні зупинили автомобіль Seat Toledo, в якого не освітлювався задній номерний знак, а водій не увімкнув світловий покажчик повороту при повороті праворуч, - інформує патрульна поліція Волинської області.Під час спілкування із 31-річним керманичем, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння.Водій відмовився пройти освідування у визначеному законом порядку при двох свідках на місці зупинки та в медичному закладі.А під час оформлення адмінматеріалів кермувальник із метою уникнення адмінвідповідальності пропонував неправомірну вигоду в сумі 1 500 гривень.Після цього патрульні негайно викликали слідчо-оперативну групу Турійського відділу поліції та склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст.122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’янінням) КУпАП.Наступного дня, 27 грудня, на вулиці Загородній патрульні зупинили автомобіль Opel Ascona, водій якого також прошив ПДР.При перевірці документів виявилося, що кермувальник здійснював рух, не маючи при собі та не пред'явивши посвідчення водія на право керування транспортного засобу відповідної категорії, чим порушив п.п.2.1 (а) ПДР України.Під час складання адмінматеріалів пасажир, який знаходився в авто, підійшов до службового автомобіля та неодноразово, наполегливо пропонував грошові кошти за непритягнення водія до адміністративної відповідальності.Окрім того, пасажир проігнорував неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за свої дії та поклав в кишеню поліцейського жилету грошову купюру номіналом 200 грн.Патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції.До слова, відповідно до ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.