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Premiata – італійський виробник взуття з бездоганним розумінням сучасності*

Premiata – італійський виробник взуття з бездоганним розумінням сучасності*
Premiata – це сучасний стиль у поєднанні з традиціями італійських майстрів.

Бренд є одним із найбільших виробників стильного та сучасного взуття класичного та спортивного фасонів, хоча він має більш ніж столітню історію. Насправді доволі рідко можна натрапити на компанію такого класу, яка б прекрасно орієнтувалась у трендах та дійсно випереджала попит новими ідеями та розробками. Кожна модель є справжнім витвором мистецтва, а різноманітність дизайнів не залишить байдужим жодного, навіть найвибагливішого покупця.

Premiata – італійський виробник взуття з бездоганним розумінням сучасності*


Історія компанії починається у 1885 році, коли була відкрита невелика фабрика з виготовлення товарів найвищої якості у місті Монтегранаро. Незважаючи на те, що марка достатньо швидко набула популярності у Італії та стрімко розвивала масштаби виготовлення, дбайливий підхід та ручний пошив залишались головними принципами для фірми на всіх етапах розвитку.

У 1981 році управління компанією перейшло до третього покоління сім'ї засновників в особі Граціано Мацца, названого на честь діда. Він прийняв рішення змінити курс на користь новомодних тенденцій розвитку суспільства. Почати перебудову ідеалів він вирішив саме зі стилю, орієнтуючись на нову еру переосмислень класики та канонів моди. 1991 рік є офіційним стартом для бренду Premiata, хоча ми вже знаємо, що за ним стоїть столітній досвід сімейного виробництва видатними майстрами своєї справи.

Новий курс дозволив перелаштуватись лейблу на світову аудиторію, а також зацікавив інші бренди у довгостроковому співробітництві. За безпосередньої участі Premiata всесвітньовідомі будинки мод розробили багато лімітованих серій. Наприкінці 90-х фірма випускає першу колекцію кросівок, яка стала хітом завдяки вмілий комбінації технологій, функціональності, комфорту та унікального стилю бренду. У 2010 році вона знову здивувала прихильників, запустивши лінійки вінтажних кросівок із класичним виглядом, але практичних та сучасних за конструкцією.

Крім того, лейбл часто експериментує з класичним стилем. Наприклад, одним зі світових хітів стали оксфорди із незвичайною формою та відсутньою шнурівкою. Однією з характерних рис декору взуття Premiata є незвичайні принти на підошві, які додають ексклюзивності дизайну кожної пари і є фірмовим знаком після логотипу.

Premiata – італійський виробник взуття з бездоганним розумінням сучасності*


Всю продукцію виготовляють з преміальних високоякісних матеріалів – натуральної шкіри, замші, текстилю, які мають чудову зносостійкість. Придбати оригінальні товари можна, відвідавши мультибрендовий інтернет-магазин Charisma.

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Теги: інтернет-магазин Charisma, Premiata, стиль, мода, Італія, кросівки.
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