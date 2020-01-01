У місті на Волині п'яний поляк на авто влетів у паркан житлового будинку. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 грудня близько 2:30. Про це



За кермом буса «Iveco» з лафетом на польській реєстрації перебував громадянин Польщі 1991 року народження. Чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на огорожу.



За цим фактом співробітники поліції склали протокол за статтею 124 КУпАП, матеріали скерують в суд. Під час огляду водія встановили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння, тож на нього склали ще протокол за статтею 130 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі нетверезий поляк зніс автомобілем десяток метрів паркану по вулиці Короткій.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 грудня близько 2:30. Про це Район.Любомль повідомили у Любомльському відділі поліції.За кермом буса «Iveco» з лафетом на польській реєстрації перебував громадянин Польщі 1991 року народження. Чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на огорожу.За цим фактом співробітники поліції склали протокол за статтею 124 КУпАП, матеріали скерують в суд. Під час огляду водія встановили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння, тож на нього склали ще протокол за статтею 130 КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію