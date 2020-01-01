вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині п'яний поляк на авто влетів у паркан житлового будинку. ФОТО

У місті на Волині п'яний поляк на авто влетів у паркан житлового будинку. ФОТО
У Любомлі нетверезий поляк зніс автомобілем десяток метрів паркану по вулиці Короткій.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 грудня близько 2:30. Про це Район.Любомль повідомили у Любомльському відділі поліції.

За кермом буса «Iveco» з лафетом на польській реєстрації перебував громадянин Польщі 1991 року народження. Чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на огорожу.

За цим фактом співробітники поліції склали протокол за статтею 124 КУпАП, матеріали скерують в суд. Під час огляду водія встановили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння, тож на нього склали ще протокол за статтею 130 КУпАП.

У місті на Волині п'яний поляк на авто влетів у паркан житлового будинку. ФОТО
У місті на Волині п'яний поляк на авто влетів у паркан житлового будинку. ФОТО
У місті на Волині п'яний поляк на авто влетів у паркан житлового будинку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, поляк, Любомль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Сьогодні, 12:35
У місті на Волині п'яний поляк на авто влетів у паркан житлового будинку. ФОТО
Сьогодні, 12:24
Поклав у кишеню 200 гривень: ковельських патрульних намагались підкупити хабарем
Сьогодні, 12:11
На Волині арештували чоловіка, який ледь не зарізав односельчанина
Сьогодні, 12:00
Яник, Вакула, Золушка, Луна, Імперія: які рідкісні імена давали дітям в Україні у 2020 році
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
У Любомлі кінна підвода врізалась у Range Rover У Любомлі кінна підвода врізалась у Range Rover
30 жовтень, 16:14
На Волині – смертельна автотроща. ФОТО На Волині – смертельна автотроща. ФОТО
18 серпень, 16:37
При в’їзді в Любомль зіткнулись декілька автівок: травмувалося четверо людей При в’їзді в Любомль зіткнулись декілька автівок: травмувалося четверо людей
10 серпень, 12:04
У центрі волинського міста – аварія: мінівен зіткнувся з мопедом. ФОТО У центрі волинського міста – аварія: мінівен зіткнувся з мопедом. ФОТО
07 серпень, 18:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Сьогодні, 12:35
 0
У місті на Волині п'яний поляк на авто влетів у паркан житлового будинку. ФОТО
Сьогодні, 12:24
 0
Поклав у кишеню 200 гривень: ковельських патрульних намагались підкупити хабарем
Сьогодні, 12:11
 0
На Волині арештували чоловіка, який ледь не зарізав односельчанина
Сьогодні, 12:00
 0
Яник, Вакула, Золушка, Луна, Імперія: які рідкісні імена давали дітям в Україні у 2020 році
Сьогодні, 11:54
 0
Медіа
відео
1/8