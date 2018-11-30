Затвердили категорії дітей, яких харчуватимуть безкоштовно у школах Луцька

У Луцьку затвердили норми видатків на харчування учнів закладів загальної середньої освіти на ІІ семестр 2020–2021 навчального року. Зокрема, йдеться про пільгові категорії дітей, які зможуть харчуватися безкоштовно.Про це стало відомо у понеділок, 28 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.Безоплатним харчуванням охоплять 104 дитини з категорії «діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування», 769 дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 384 дитини, батьки яких здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, 108 дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, 131 дитина з числа внутрішньо переміщених осіб, 220 дітей комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради».Зокрема, норми видатків на харчування у 2021 році встановили на такому рівні:- для сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки; дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків, – 30,00 грн в день на одну дитину;- для дітей із малозабезпечених сімей – 30,00 грн в день на одну дитину;- для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, – 30,00 грн в день на одну дитину;- для дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, – на період їх відрядження для участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації – 30,00 грн в день на одну дитину (на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами). Дозволити переносити термін безкоштовного харчування дітей з моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (у навчальний період);- для дітей загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації – 30,00 грн в день на одну дитину;- для дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації – 30,00 грн в день на одну дитину (на підставі копії відповідного посвідчення);- для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, – 30,00 грн в день на одну дитину;- для вихованців комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради» – 40,00 грн в день на одну дитину.