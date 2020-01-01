Легенда київського «Динамо» буде грати на Закарпатті

Артем Мілевський повернувся до України, підписавши контракт із ужгородським «Минаєм».



«Минай», який проводить свій дебютний сезон в Українській Прем’єр-лізі, доволі гідно виступає серед кращих клубів країни. Уникнувши потрапляння до зони вильоту, команда під керівництвом молодого тренера Василя Кобіна перед перервою на зимові канікули посідає 11-ту сходинку серед 14-ти учасників сезону в УПЛ. Втім, у експертів все ще є сумніви щодо успішного виконання закарпатцями завдання зі збереження прописки в елітному дивізіоні. В тому числі – і у експертів букмекерської сфери – представників одного з флагманів світового бетингу – компанії 1хБет.



Якщо

сезону УПЛ 2020/21 років, то виявиться, що «Минай» там у трійці найслабкіших команд, поруч з «Інгульцем» та «Рухом» з Винників.



І от, аби покращити свої шанси на зайняття рятівної від вильоту до Першої ліги позиції, керівництво «Минаю» пішло на відповідальний крок – до клубу запросили дуже відомого футболіста, 35-річного Артема Мілевського, який прославився виступами за київське «Динамо» та збірну України.



Чотириразовий чемпіон та володар Кубку та Суперкубку України, чемпіон Білорусі, володар Кубка та Суперкубка Білорусі у складі «Динамо» (Брест), учасник Ліги чемпіонів та Ліги Європи, учасник чемпіонату світу та Європи у складі національної збірної України, срібний призер молодіжного чемпіонату Європи. Всі ці досягнення напевне змусили керівників «Минаю» запропонувати Мілевському щедру зарплатню, ну а сам нападник постарається відповісти своєму новому роботодавцю взаємністю вже на футбольних полях України наступної весни, коли поновиться сезон в УПЛ.



Цікаво, що вже 3-го березня на «Минай» та Мілевського чекає виїзд в гості до київського «Динамо». Цей поєдинок буде привертати особливу увагу через візит легенди «Біло-синіх» до столиці вже у складі нової команди – раніше Артем не виходив на поле проти киян у формі іншого

українського клубу. Напевно провідні ресурси про

цікаво, чи відважиться форвард на те, аби стати на шляху рідної йому команди до омріяної мети?

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