Легенда київського «Динамо» буде грати на Закарпатті
Сьогодні, 13:47
Відомий футбольний нападник Артем Мілевський повернувся до України, підписавши контракт із ужгородським «Минаєм».
«Минай», який проводить свій дебютний сезон в Українській Прем’єр-лізі, доволі гідно виступає серед кращих клубів країни. Уникнувши потрапляння до зони вильоту, команда під керівництвом молодого тренера Василя Кобіна перед перервою на зимові канікули посідає 11-ту сходинку серед 14-ти учасників сезону в УПЛ. Втім, у експертів все ще є сумніви щодо успішного виконання закарпатцями завдання зі збереження прописки в елітному дивізіоні. В тому числі – і у експертів букмекерської сфери – представників одного з флагманів світового бетингу – компанії 1хБет.
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сезону УПЛ 2020/21 років, то виявиться, що «Минай» там у трійці найслабкіших команд, поруч з «Інгульцем» та «Рухом» з Винників.
І от, аби покращити свої шанси на зайняття рятівної від вильоту до Першої ліги позиції, керівництво «Минаю» пішло на відповідальний крок – до клубу запросили дуже відомого футболіста, 35-річного Артема Мілевського, який прославився виступами за київське «Динамо» та збірну України.
Чотириразовий чемпіон та володар Кубку та Суперкубку України, чемпіон Білорусі, володар Кубка та Суперкубка Білорусі у складі «Динамо» (Брест), учасник Ліги чемпіонів та Ліги Європи, учасник чемпіонату світу та Європи у складі національної збірної України, срібний призер молодіжного чемпіонату Європи. Всі ці досягнення напевне змусили керівників «Минаю» запропонувати Мілевському щедру зарплатню, ну а сам нападник постарається відповісти своєму новому роботодавцю взаємністю вже на футбольних полях України наступної весни, коли поновиться сезон в УПЛ.
Цікаво, що вже 3-го березня на «Минай» та Мілевського чекає виїзд в гості до київського «Динамо». Цей поєдинок буде привертати особливу увагу через візит легенди «Біло-синіх» до столиці вже у складі нової команди – раніше Артем не виходив на поле проти киян у формі іншого
українського клубу. Напевно провідні ресурси про ставки на спорт приділять цьому поєдинку особливу увагу, адже його принциповість буде важко переоцінити як для Мілевського, так і для його колишньої команди, яка наразі має чудові шанси завоювати чемпіонський титул. І буде дуже
цікаво, чи відважиться форвард на те, аби стати на шляху рідної йому команди до омріяної мети?
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«Минай», який проводить свій дебютний сезон в Українській Прем’єр-лізі, доволі гідно виступає серед кращих клубів країни. Уникнувши потрапляння до зони вильоту, команда під керівництвом молодого тренера Василя Кобіна перед перервою на зимові канікули посідає 11-ту сходинку серед 14-ти учасників сезону в УПЛ. Втім, у експертів все ще є сумніви щодо успішного виконання закарпатцями завдання зі збереження прописки в елітному дивізіоні. В тому числі – і у експертів букмекерської сфери – представників одного з флагманів світового бетингу – компанії 1хБет.
Якщо скачати 1хбет на андроїд і знайти в широкій лінії цієї компанії котирування на успіх учасників
сезону УПЛ 2020/21 років, то виявиться, що «Минай» там у трійці найслабкіших команд, поруч з «Інгульцем» та «Рухом» з Винників.
І от, аби покращити свої шанси на зайняття рятівної від вильоту до Першої ліги позиції, керівництво «Минаю» пішло на відповідальний крок – до клубу запросили дуже відомого футболіста, 35-річного Артема Мілевського, який прославився виступами за київське «Динамо» та збірну України.
Чотириразовий чемпіон та володар Кубку та Суперкубку України, чемпіон Білорусі, володар Кубка та Суперкубка Білорусі у складі «Динамо» (Брест), учасник Ліги чемпіонів та Ліги Європи, учасник чемпіонату світу та Європи у складі національної збірної України, срібний призер молодіжного чемпіонату Європи. Всі ці досягнення напевне змусили керівників «Минаю» запропонувати Мілевському щедру зарплатню, ну а сам нападник постарається відповісти своєму новому роботодавцю взаємністю вже на футбольних полях України наступної весни, коли поновиться сезон в УПЛ.
Цікаво, що вже 3-го березня на «Минай» та Мілевського чекає виїзд в гості до київського «Динамо». Цей поєдинок буде привертати особливу увагу через візит легенди «Біло-синіх» до столиці вже у складі нової команди – раніше Артем не виходив на поле проти киян у формі іншого
українського клубу. Напевно провідні ресурси про ставки на спорт приділять цьому поєдинку особливу увагу, адже його принциповість буде важко переоцінити як для Мілевського, так і для його колишньої команди, яка наразі має чудові шанси завоювати чемпіонський титул. І буде дуже
цікаво, чи відважиться форвард на те, аби стати на шляху рідної йому команди до омріяної мети?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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