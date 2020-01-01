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Легенда київського «Динамо» буде грати на Закарпатті

Легенда київського «Динамо» буде грати на Закарпатті
Відомий футбольний нападник Артем Мілевський повернувся до України, підписавши контракт із ужгородським «Минаєм».

«Минай», який проводить свій дебютний сезон в Українській Прем’єр-лізі, доволі гідно виступає серед кращих клубів країни. Уникнувши потрапляння до зони вильоту, команда під керівництвом молодого тренера Василя Кобіна перед перервою на зимові канікули посідає 11-ту сходинку серед 14-ти учасників сезону в УПЛ. Втім, у експертів все ще є сумніви щодо успішного виконання закарпатцями завдання зі збереження прописки в елітному дивізіоні. В тому числі – і у експертів букмекерської сфери – представників одного з флагманів світового бетингу – компанії 1хБет.

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сезону УПЛ 2020/21 років, то виявиться, що «Минай» там у трійці найслабкіших команд, поруч з «Інгульцем» та «Рухом» з Винників.

І от, аби покращити свої шанси на зайняття рятівної від вильоту до Першої ліги позиції, керівництво «Минаю» пішло на відповідальний крок – до клубу запросили дуже відомого футболіста, 35-річного Артема Мілевського, який прославився виступами за київське «Динамо» та збірну України.

Чотириразовий чемпіон та володар Кубку та Суперкубку України, чемпіон Білорусі, володар Кубка та Суперкубка Білорусі у складі «Динамо» (Брест), учасник Ліги чемпіонів та Ліги Європи, учасник чемпіонату світу та Європи у складі національної збірної України, срібний призер молодіжного чемпіонату Європи. Всі ці досягнення напевне змусили керівників «Минаю» запропонувати Мілевському щедру зарплатню, ну а сам нападник постарається відповісти своєму новому роботодавцю взаємністю вже на футбольних полях України наступної весни, коли поновиться сезон в УПЛ.

Цікаво, що вже 3-го березня на «Минай» та Мілевського чекає виїзд в гості до київського «Динамо». Цей поєдинок буде привертати особливу увагу через візит легенди «Біло-синіх» до столиці вже у складі нової команди – раніше Артем не виходив на поле проти киян у формі іншого
українського клубу. Напевно провідні ресурси про ставки на спорт приділять цьому поєдинку особливу увагу, адже його принциповість буде важко переоцінити як для Мілевського, так і для його колишньої команди, яка наразі має чудові шанси завоювати чемпіонський титул. І буде дуже
цікаво, чи відважиться форвард на те, аби стати на шляху рідної йому команди до омріяної мети?

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Теги: спорт, футбол, Мілевський
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