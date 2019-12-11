На Волині патрульним довелося ганятися за водієм-порушником на BMW, що був «під мухою»

Волинським патрульним довелося наздоганяти водія, що порушив правила дорожнього руху.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у фейсбуці.27 грудня близько 9-ї години, екіпажі патрульної поліції в радіоефір отримали інформацію від своїх колег про те, що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) в сторону Луцька переслідують автомобіль BMW 530 на іноземній реєстрації, який грубо порушує правила дорожнього руху та не виконує вимогу про зупинку.Кермувальник BMW у селі Струмівка здійснив поворот на автодорогу М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече) в сторону населеного пункту Жидичин, де й намагався втекти. Патрульні здійснили спробу блокування правопорушника, однак останній здійснив об’їзд та поїхав в сторону обласного центру.Далі патрульні здійснили штучний затор на вулиці Героїв УПА, керманич об'їжджаючи штучний затор звернув на вулицю Безіменну, де й був остаточно заблокований.У керманича BMW, якому днем раніше виповнилося 27-років, інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд в лікаря, який підтвердив, що водій перебуває в стані алкогольного сп’яніння.На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння), ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та за ч. 1 ст. 121 (Порушення водієм правил керування транспортним засобом) КУпАП. Також його відсторонили від керування, а транспортний засіб евакуювали на спеціальний майданчик.Складені патрульними протоколи передали до суду для прийняття рішення.