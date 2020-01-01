У Польщі хочуть безкоштовно вакцинувати від Covid-19 українців, які перебувають у країні





Про це заявив голова канцелярії прем'єр-міністра республіки Міхал Дворчик, передає



"Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється, наприклад, за допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть вакцину отримати безкоштовно", - запевнив він.



Він уточнив, що додаткових документів, окрім тих, які підтверджують наявність регульованого місця проживання в Польщі, не вимагатимуть.



"Цим людям не потрібно мати додаткові документи, будь-який дозвіл на роботу чи посвідку про навчання, оскільки тимчасове перебування не завжди передбачає дозвіл на роботу в нашій країні", - нагадав він.



За його словами, вакцина буде доступна кожному і що можна буде записатись на неї, навіть якщо людина не застрахована. Тому це стосується і бездомних людей, які зможуть зробити щеплення від коронавірусу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці, які живуть і працюють у Польщі, зможуть безкоштовно вакцинуватися від коронавірусу.Про це заявив голова канцелярії прем'єр-міністра республіки Міхал Дворчик, передає Уніан з посиланням на "Польське радіо"."Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється, наприклад, за допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть вакцину отримати безкоштовно", - запевнив він.Він уточнив, що додаткових документів, окрім тих, які підтверджують наявність регульованого місця проживання в Польщі, не вимагатимуть."Цим людям не потрібно мати додаткові документи, будь-який дозвіл на роботу чи посвідку про навчання, оскільки тимчасове перебування не завжди передбачає дозвіл на роботу в нашій країні", - нагадав він.За його словами, вакцина буде доступна кожному і що можна буде записатись на неї, навіть якщо людина не застрахована. Тому це стосується і бездомних людей, які зможуть зробити щеплення від коронавірусу.

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