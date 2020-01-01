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Українська компанія «Богдан Моторс» може стати банкрутом

Українська компанія «Богдан Моторс» може стати банкрутом
Компанія «Богдан Моторс» може збанкрутувати.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Зазначається, що вже більше року у провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа про оскарження договору новації, укладеної між АТ «Укрексімбанк» та АТ «АК «Богдан Моторс».

Державні закупівлі теж значно скорочені і не мають динаміки розвитку. У компанії «Богдан Моторс» цього року був фактично закритий завод у Черкасах, який виготовляв автомобільну техніку для Міністерства оборони України. Зараз у цехах цього підприємства порожньо, а висококваліфіковані працівники підпали під скорочення.

Як результат, доходи компанії впали у рази. Це наочно видно з обсягів сплачених «Богдан Моторс» податків та інших відрахувань у бюджети всіх рівнів. Наприклад у 2019 році загальна сума сплачених податків та зборів становила понад 384 млн грн. А за 11 місяців цього року цей показник ледве перевищив 120 млн грн.

"Кредитори так само відмовляються йти на зустріч позичальникам під час пандемії. На завершення фінансового року, один з кредиторів «Богдан Моторс» подав заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство компанії. 23 грудня цього року Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі про банкрутство АТ «АК «Богдан Моторс»", - йдеться у повідомлені.


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Теги: компанія, Богдан Моторс
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Коментарі 1
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Ситуація класична, як з Приватбанком, понабирали кредитів по максимуму, гроші вивели в офшори, і фірма банкрот
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