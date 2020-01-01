Українська компанія «Богдан Моторс» може стати банкрутом

Компанія «Богдан Моторс» може збанкрутувати.Про це йдеться на офіційному сайті компанії.Зазначається, що вже більше року у провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа про оскарження договору новації, укладеної між АТ «Укрексімбанк» та АТ «АК «Богдан Моторс».Державні закупівлі теж значно скорочені і не мають динаміки розвитку. У компанії «Богдан Моторс» цього року був фактично закритий завод у Черкасах, який виготовляв автомобільну техніку для Міністерства оборони України. Зараз у цехах цього підприємства порожньо, а висококваліфіковані працівники підпали під скорочення.Як результат, доходи компанії впали у рази. Це наочно видно з обсягів сплачених «Богдан Моторс» податків та інших відрахувань у бюджети всіх рівнів. Наприклад у 2019 році загальна сума сплачених податків та зборів становила понад 384 млн грн. А за 11 місяців цього року цей показник ледве перевищив 120 млн грн."Кредитори так само відмовляються йти на зустріч позичальникам під час пандемії. На завершення фінансового року, один з кредиторів «Богдан Моторс» подав заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство компанії. 23 грудня цього року Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі про банкрутство АТ «АК «Богдан Моторс»", - йдеться у повідомлені.