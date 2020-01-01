Українська компанія «Богдан Моторс» може стати банкрутом
Сьогодні, 14:48
Компанія «Богдан Моторс» може збанкрутувати.
Про це йдеться на офіційному сайті компанії.
Зазначається, що вже більше року у провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа про оскарження договору новації, укладеної між АТ «Укрексімбанк» та АТ «АК «Богдан Моторс».
Державні закупівлі теж значно скорочені і не мають динаміки розвитку. У компанії «Богдан Моторс» цього року був фактично закритий завод у Черкасах, який виготовляв автомобільну техніку для Міністерства оборони України. Зараз у цехах цього підприємства порожньо, а висококваліфіковані працівники підпали під скорочення.
Як результат, доходи компанії впали у рази. Це наочно видно з обсягів сплачених «Богдан Моторс» податків та інших відрахувань у бюджети всіх рівнів. Наприклад у 2019 році загальна сума сплачених податків та зборів становила понад 384 млн грн. А за 11 місяців цього року цей показник ледве перевищив 120 млн грн.
"Кредитори так само відмовляються йти на зустріч позичальникам під час пандемії. На завершення фінансового року, один з кредиторів «Богдан Моторс» подав заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство компанії. 23 грудня цього року Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі про банкрутство АТ «АК «Богдан Моторс»", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на офіційному сайті компанії.
Зазначається, що вже більше року у провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа про оскарження договору новації, укладеної між АТ «Укрексімбанк» та АТ «АК «Богдан Моторс».
Державні закупівлі теж значно скорочені і не мають динаміки розвитку. У компанії «Богдан Моторс» цього року був фактично закритий завод у Черкасах, який виготовляв автомобільну техніку для Міністерства оборони України. Зараз у цехах цього підприємства порожньо, а висококваліфіковані працівники підпали під скорочення.
Як результат, доходи компанії впали у рази. Це наочно видно з обсягів сплачених «Богдан Моторс» податків та інших відрахувань у бюджети всіх рівнів. Наприклад у 2019 році загальна сума сплачених податків та зборів становила понад 384 млн грн. А за 11 місяців цього року цей показник ледве перевищив 120 млн грн.
"Кредитори так само відмовляються йти на зустріч позичальникам під час пандемії. На завершення фінансового року, один з кредиторів «Богдан Моторс» подав заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство компанії. 23 грудня цього року Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі про банкрутство АТ «АК «Богдан Моторс»", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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