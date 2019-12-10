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Як працюватиме луцький ЦНАП під час новорічно-різдвяних свят

Як працюватиме луцький ЦНАП під час новорічно-різдвяних свят
Напередодні новорічних свят Центр надання адміністративнив послуг у місті Луцьку змінив графік роботи.

Про це повідомляють на офіційній сторінці установи у фейсбуці.

Зазначають, ЦНАП не здійснюватиме прийом громадян 1, 2 і 3 січня 2021 року — вихідні.

Напередодні святкового дня час роботи скоротять на одну годину, відповідно до графіка роботи, тож 31 грудня (четвер) ЦНАП працюватиме з 8.00 до 16.00 год.

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Теги: ЦНАП, графік роботи, святкові вихідні
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