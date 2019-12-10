Як працюватиме луцький ЦНАП під час новорічно-різдвяних свят





Про це



Зазначають, ЦНАП не здійснюватиме прийом громадян 1, 2 і 3 січня 2021 року — вихідні.



Напередодні святкового дня час роботи скоротять на одну годину, відповідно до графіка роботи, тож 31 грудня (четвер) ЦНАП працюватиме з 8.00 до 16.00 год.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні новорічних свят Центр надання адміністративнив послуг у місті Луцьку змінив графік роботи.Про це повідомляють на офіційній сторінці установи у фейсбуці.Зазначають, ЦНАП не здійснюватиме прийом громадян 1, 2 і 3 січня 2021 року — вихідні.Напередодні святкового дня час роботи скоротять на одну годину, відповідно до графіка роботи, тож 31 грудня (четвер) ЦНАП працюватиме з 8.00 до 16.00 год.

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