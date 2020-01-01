Under Armour – бренд технологічного спортивного одягу зі світовим ім'ям*





Кевін Планк був капітаном Мерілендської команди з регбі. У той час гравцям доводилося тренуватися в задушливій бавовні, яка, до того ж, швидко промокала до нитки. Сам Планк називав себе найбільш спітнілим гравцем на полі, хоча і його товариші не відчували особливого комфорту від такої форми.



Саме з цього і з'явилася ідея розпочати експерименти з синтетичними тканинами для створення ідеальних футболок для спорту. Пошивши перші примірники, він поспішив забезпечити ними своїх друзів, а, отримавши схвальні відгуки, відправився власноруч продавати товари на всьому узбережжі. Проїхавши тисячі кілометрів, він заробив стартовий капітал і нарешті отримав фінансування для розширення.



Про компанію всерйоз заговорили після того, як квотербек Oakland Raiders в брендовій формі







Репутація зробила свою справу, і вже в 1999 році Голлівуд, знімаючи відразу два високобюджетних блокбастери про американський футбол, звертається за наданням форми саме до Under Armour. Це стало можливістю прорекламувати свою продукцію на весь світ не тільки для спортсменів і ентузіастів, але і для будь-якої людини, яка цікавиться спортом.



Після отримання не дуже великого за мірками кіноіндустрії гонорару Планку запропонували партнерства з найбільшими клубами, а також його компанія стала офіційним партнером збірної США на Олімпійських іграх. Бренд займається випуском різноманітного одягу для активного способу життя, а також має практично безмежну лінійку взуття. Сьогодні марка регулярно займає впевнене друге місце за обсягом продажів. Головною перевагою фірмових товарів є унікальні технології. Концерн володіє одним з найбільш засекречених конструкторських відділів, до якого має доступ лише 20 осіб. Він оснащений новітніми «примочками» для тестів, моніторингу та оцінки ефективності. А ще марка використовує найсучасніші матеріали з унікальними властивостями. Придбати оригінальні товари можна, відвідавши офіційного представника лейблу в Україні – онлайн-магазин MD Fashion.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найкраще зрозуміти потреби покупця може тільки людина, яка має спільні з ним інтереси.був капітаном Мерілендської команди з регбі. У той час гравцям доводилося тренуватися в задушливій бавовні, яка, до того ж, швидко промокала до нитки. Сам Планк називав себе найбільш спітнілим гравцем на полі, хоча і його товариші не відчували особливого комфорту від такої форми.Саме з цього і з'явилася ідея розпочати експерименти з синтетичними тканинами для створення ідеальних футболок для спорту. Пошивши перші примірники, він поспішив забезпечити ними своїх друзів, а, отримавши схвальні відгуки, відправився власноруч продавати товари на всьому узбережжі. Проїхавши тисячі кілометрів, він заробив стартовий капітал і нарешті отримав фінансування для розширення.Про компанію всерйоз заговорили після того, як квотербекв брендовій формі Under Armour потрапив на обкладинку USA Today. Це стало блискавичним поштовхом для зростання продажів, що почало формувати позитивну репутацію бренду серед футбольного товариства. Дійсно, вироби були виконані на вищому рівні якості і мали чудові теплорегуляційні і водовідвідні якості. Це стало початком для мультимільярдного концерну світового значення.Репутація зробила свою справу, і вже в 1999 році Голлівуд, знімаючи відразу два високобюджетних блокбастери про американський футбол, звертається за наданням форми саме до Under Armour. Це стало можливістю прорекламувати свою продукцію на весь світ не тільки для спортсменів і ентузіастів, але і для будь-якої людини, яка цікавиться спортом.Після отримання не дуже великого за мірками кіноіндустрії гонорару Планку запропонували партнерства з найбільшими клубами, а також його компанія стала офіційним партнером збірної США на Олімпійських іграх. Бренд займається випуском різноманітного одягу для активного способу життя, а також має практично безмежну лінійку взуття. Сьогодні марка регулярно займає впевнене друге місце за обсягом продажів. Головною перевагою фірмових товарів є унікальні технології. Концерн володіє одним з найбільш засекречених конструкторських відділів, до якого має доступ лише 20 осіб. Він оснащений новітніми «примочками» для тестів, моніторингу та оцінки ефективності. А ще марка використовує найсучасніші матеріали з унікальними властивостями. Придбати оригінальні товари можна, відвідавши офіційного представника лейблу в Україні – онлайн-магазин

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію