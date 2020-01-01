У Польщі службовий пес врятував українця від смерті
Сьогодні, 16:28
Раптово зниклого 44-громадянина України знайшли за допомогою поліцейського собаки.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на naszraciborz.pl, інцидент трапився в місті Рацибуж (Сілезьке воєводство).
Про зникнення українця повідомила в поліцію його дружина. Чоловік працював у саді одного з місцевих домоволодінь й не повернувся додому. Поруч з будинком на лавці знайшли його телефон.
Дружина разом з сином намагалися самостійно розшукати чоловіка, коли ж це не вдалося, то пішли в поліцію. Там викликали з Рибніка кінолога зі службовим псом. Пошуки 44-річного українця тривали майже дві години й закінчилися глибоко вночі.
Чоловіка в переохолодженому стані знайшли у важкодоступному місці біля забудови поблизу залізничних колій. На його слід натрапили саме завдяки навченій собаці. На місце викликали “швидку”, яка забрала українця до лікарні.
За попередньою інформацією, у нього міг статися нервовий зрив.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на naszraciborz.pl, інцидент трапився в місті Рацибуж (Сілезьке воєводство).
Про зникнення українця повідомила в поліцію його дружина. Чоловік працював у саді одного з місцевих домоволодінь й не повернувся додому. Поруч з будинком на лавці знайшли його телефон.
Дружина разом з сином намагалися самостійно розшукати чоловіка, коли ж це не вдалося, то пішли в поліцію. Там викликали з Рибніка кінолога зі службовим псом. Пошуки 44-річного українця тривали майже дві години й закінчилися глибоко вночі.
Чоловіка в переохолодженому стані знайшли у важкодоступному місці біля забудови поблизу залізничних колій. На його слід натрапили саме завдяки навченій собаці. На місце викликали “швидку”, яка забрала українця до лікарні.
За попередньою інформацією, у нього міг статися нервовий зрив.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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