У Польщі службовий пес врятував українця від смерті

Раптово зниклого 44-громадянина України знайшли за допомогою поліцейського собаки.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на naszraciborz.pl, інцидент трапився в місті Рацибуж (Сілезьке воєводство).Про зникнення українця повідомила в поліцію його дружина. Чоловік працював у саді одного з місцевих домоволодінь й не повернувся додому. Поруч з будинком на лавці знайшли його телефон.Дружина разом з сином намагалися самостійно розшукати чоловіка, коли ж це не вдалося, то пішли в поліцію. Там викликали з Рибніка кінолога зі службовим псом. Пошуки 44-річного українця тривали майже дві години й закінчилися глибоко вночі.Чоловіка в переохолодженому стані знайшли у важкодоступному місці біля забудови поблизу залізничних колій. На його слід натрапили саме завдяки навченій собаці. На місце викликали “швидку”, яка забрала українця до лікарні.За попередньою інформацією, у нього міг статися нервовий зрив.