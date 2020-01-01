У ВНУ імені Лесі Українки побільшало професорів і доцентів





Про це йдеться на



Так, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 листопада та рішення атестаційної колегії МОН вчене звання професора кафедри хімії та технологій присвоїли Людмилі Піскач.



Крім того, атестати доцентів Анатолій Васильович вручив кандидатам психологічних наук Олені Журавльовій і Людмилі Магдисюк, кандидатові технічних наук Оксані Онищук, кандидатові мистецтвознавства Олександрові Марачу та його колезі по факультету культури і мистецтв, кандидатові педагогічних наук Світлані Панасюк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час засідання вченої ради Волинського національного університету імені Лесі Українки ректор Анатолій Цьось вручив атестати професорів і доцентів науково-педагогічним працівникам закладу вищої освіти.Про це йдеться на сайті вишу. Так, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 листопада та рішення атестаційної колегії МОН вчене звання професора кафедри хімії та технологій присвоїлиКрім того, атестати доцентіввручив кандидатам психологічних наук, кандидатові технічних наук, кандидатові мистецтвознавствата його колезі по факультету культури і мистецтв, кандидатові педагогічних наук

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