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У ВНУ імені Лесі Українки побільшало професорів і доцентів

У ВНУ імені Лесі Українки побільшало професорів і доцентів
Під час засідання вченої ради Волинського національного університету імені Лесі Українки ректор Анатолій Цьось вручив атестати професорів і доцентів науково-педагогічним працівникам закладу вищої освіти.

Про це йдеться на сайті вишу.

Так, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 листопада та рішення атестаційної колегії МОН вчене звання професора кафедри хімії та технологій присвоїли Людмилі Піскач.

Крім того, атестати доцентів Анатолій Васильович вручив кандидатам психологічних наук Олені Журавльовій і Людмилі Магдисюк, кандидатові технічних наук Оксані Онищук, кандидатові мистецтвознавства Олександрові Марачу та його колезі по факультету культури і мистецтв, кандидатові педагогічних наук Світлані Панасюк.

У ВНУ імені Лесі Українки побільшало професорів і доцентів
У ВНУ імені Лесі Українки побільшало професорів і доцентів
У ВНУ імені Лесі Українки побільшало професорів і доцентів


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Теги: ВНУ імені Лесі Українки, професори, доценти
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