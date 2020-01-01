Субсидії по-новому: як змінилися правила та хто може отримати пільги





Про це міністер соціальної політики Марина Лазебна розповіла в ефірі



Зокрема, тепер право на субсидію мають ті українці, а також їхні родичі, які працюють за кордоном. Отримати допомогу можна й у тому разі, якщо в сім'ї хтось доглядає за особою з інвалідністю. Легше це зробити стане і тим, хто став безробітним. Адже тепер доходи беруться за останній місяць, а не за пів року, як було раніше.



За словами Лазебної, уряд цього року тричі переглядав програму отримання субсидій.



"Ми автоматично повністю перепризначили близько трьом мільйонам домогосподарств субсидії. Крім того, на початку збільшили соціальні норми. Ми зняли такий критерій для отримання виплат, як успадковане майно. Останнє рішення, яке ухвалили у грудні стосується людей, які отримують допомогу з часткового безробіття. Бо є умова - три місяці треба сплачувати єдиний соціальний внесок", - каже вона.



Змінилися також і правила подавання документів. "Для тих трьох мільйонів людей, які є в програмі, то для них нічого не змінюється", - наголосила міністерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні розширили програму отримання субсидій, а тому її зможу мати більше українців.Про це міністер соціальної політикирозповіла в ефірі "Сніданку з 1+1" Зокрема, тепер право на субсидію мають ті українці, а також їхні родичі, які працюють за кордоном. Отримати допомогу можна й у тому разі, якщо в сім'ї хтось доглядає за особою з інвалідністю. Легше це зробити стане і тим, хто став безробітним. Адже тепер доходи беруться за останній місяць, а не за пів року, як було раніше.За словами Лазебної, уряд цього року тричі переглядав програму отримання субсидій."Ми автоматично повністю перепризначили близько трьом мільйонам домогосподарств субсидії. Крім того, на початку збільшили соціальні норми. Ми зняли такий критерій для отримання виплат, як успадковане майно. Останнє рішення, яке ухвалили у грудні стосується людей, які отримують допомогу з часткового безробіття. Бо є умова - три місяці треба сплачувати єдиний соціальний внесок", - каже вона.Змінилися також і правила подавання документів. "Для тих трьох мільйонів людей, які є в програмі, то для них нічого не змінюється", - наголосила міністерка.

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