Без шолома та документів: волинські поліцейські спіймали п'яного 16-річного мотоцикліста





Про це



Його зупинили та попросили пред’явити документи. Виявилося, що 16-річний громадянин не отримував документів, щоб керувати мотоциклом. Під час спілкування з водієм поліцейські відчули різкий запах алкоголю та запропонували пройти перевірку.



У присутності свідків за допомогою приладу «Драгер» водія перевірили на стан сп’яніння - прилад показав 0,98 проміле алкоголю в організмі.



У результаті на керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі під час нічного патрулювання в селищі Луків поліцейські звернули увагу на водія мотоцикла, який їхав без мотошолома, чим порушив правила дорожнього руху.Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".Його зупинили та попросили пред’явити документи. Виявилося, що 16-річний громадянин не отримував документів, щоб керувати мотоциклом. Під час спілкування з водієм поліцейські відчули різкий запах алкоголю та запропонували пройти перевірку.У присутності свідків за допомогою приладу «Драгер» водія перевірили на стан сп’яніння - прилад показав 0,98 проміле алкоголю в організмі.У результаті на керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

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