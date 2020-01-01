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Без шолому та документів: волинські поліцейські спіймали п'яного 16-річного мотоцикліста

Без шолому та документів: волинські поліцейські спіймали п'яного 16-річного мотоцикліста
У Ковельському районі під час нічного патрулювання в селищі Луків поліцейські звернули увагу на водія мотоцикла, який їхав без мотошолому, чим порушив правила дорожнього руху.

Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".

Його зупинили та попросили пред’явити документи. Виявилося, що 16-річний громадянин не отримував документів, щоб керувати мотоциклом. Під час спілкування з водієм поліцейські відчули різкий запах алкоголю та запропонували пройти перевірку.

У присутності свідків за допомогою приладу «Драгер» водія перевірили на стан сп’яніння - прилад показав 0,98 проміле алкоголю в організмі.

У результаті на керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

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Теги: мотошолом, порушник, волинянин
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