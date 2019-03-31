вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П'яний водій-порушник пропонував шерифу волинської громади хабар

П'яний водій-порушник пропонував шерифу волинської громади хабар
У с. Комарів Ковельського району під час патрулювання поліцейські помітили водія автомобіля ВАЗ-2105, який порушив правила дорожнього руху, а саме перетнув суцільну лінію.

Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".

В ході спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки сп’яніння. Від освідування водій відмовився. Аби уникнути відповідальності, керманич запропонував поліцейському офіцеру громади неправомірну вигоду в суммі 300 грн.

Попередження офіцера громади та працівників сектору реагування патрульної поліції про кримінальну відповідальність за такі дії правопорушника не зупинили, тож поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для документування злочину.

Відтак, за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.

За скоєне чоловікові загрожує обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років. На водія склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, порушник, водій, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинська молодь створила соціальне відео про важливість носіння маски
Сьогодні, 19:42
П'яний водій-порушник пропонував шерифу волинської громади хабар
Сьогодні, 19:19
Де на Волині не буде світла 29 грудня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
Викладачі луцького університету отримали відзнаки прем’єр-міністра та Кабміну
Сьогодні, 18:50
Схожі новини
На Волині патрульні «скрутили» водія, який п’яним вилетів на зустрічну смугу На Волині патрульні «скрутили» водія, який п’яним вилетів на зустрічну смугу
11 серпень, 11:50
П'яний волинянин за 100 гривень хотів відкупитись від поліцейських П'яний волинянин за 100 гривень хотів відкупитись від поліцейських
23 квітень, 10:48
П’яний водій намагався відкупитися від поліцейських за понад 10 тисяч гривень П’яний водій намагався відкупитися від поліцейських за понад 10 тисяч гривень
23 березень, 12:15
Сподівався «порішать»: у Луцьку 20-річний хлопець їздив без документів і порушував Сподівався «порішать»: у Луцьку 20-річний хлопець їздив без документів і порушував
31 березень, 2019, 23:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Брав завдаток за роботу і зникав: на Волині судитимуть «горе-майстра» за шахрайство
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинська молодь створила соціальне відео про важливість носіння маски
Сьогодні, 19:42
 0
П'яний водій-порушник пропонував шерифу волинської громади хабар
Сьогодні, 19:19
 0
Де на Волині не буде світла 29 грудня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8