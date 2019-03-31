П'яний водій-порушник пропонував шерифу волинської громади хабар





Про це



В ході спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки сп’яніння. Від освідування водій відмовився. Аби уникнути відповідальності, керманич запропонував поліцейському офіцеру громади неправомірну вигоду в суммі 300 грн.



Попередження офіцера громади та працівників сектору реагування патрульної поліції про кримінальну відповідальність за такі дії правопорушника не зупинили, тож поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для документування злочину.



Відтак, за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.



За скоєне чоловікові загрожує обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років. На водія склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У с. Комарів Ковельського району під час патрулювання поліцейські помітили водія автомобіля ВАЗ-2105, який порушив правила дорожнього руху, а саме перетнув суцільну лінію.Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".В ході спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки сп’яніння. Від освідування водій відмовився. Аби уникнути відповідальності, керманич запропонував поліцейському офіцеру громади неправомірну вигоду в суммі 300 грн.Попередження офіцера громади та працівників сектору реагування патрульної поліції про кримінальну відповідальність за такі дії правопорушника не зупинили, тож поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для документування злочину.Відтак, за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.За скоєне чоловікові загрожує обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років. На водія склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння).

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