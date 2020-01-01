На Волині за зберігання наркотиків судили студента коледжу





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, - пише



Відповідно до матеріалів справи, студент знайшов рослини коноплі, переніс їх до себе додому й висушив, частину подрібнивши. У результаті він незаконно виготовив наркотичний засіб, обіг якого заборонено – канабіс.



Після цього хлопець помістив його в 6 полімерних пакетів, відро й дві скляні банки, які закрив кришками, та незаконно зберігав для власного вживання.



Крім цього, цей же студент знайшов у Нововолинську й придбав, без передбаченого законом дозволу, 34 патрони, які теж відніс додому й зберігав.



14-го серпня під час проведення санкціонованого обшуку житла хлопця нововолинські поліцейські виявили та вилучили усю «знахідку»: подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, загальною масою 516 грам, які згідно висновку експерта, є наркотичним засобом канабісом і відносяться до великого розміру, а також 34 патрони, які, згідно висновку судової балістичної експертизи, належать до мисливських боєприпасів і є мисливськими патронами до нарізної зброї, придатними для стрільби.



Відтак, проти нововолинця порушили два кримінальних провадження: за ч.1 ст.263 КК України (Придбання, носіння й зберігання бойових припасів, без передбаченого законом дозволу) та за ч.2 ст.309 КК України (Незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичного засобу у великих розмірах без мети збуту).



У суді обвинувачений свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю й запевнив, що щиро розкаявся.



Хлопець зізнався, що виносив сміття на смітник, що знаходиться поблизу Нововолинської філії ВАТ «Волиньгаз», та побачив там банку й пакети з «коноплею». Оскільки тоді епізодично вживав марихуану, то знайдене переніс до себе додому для власного вживання.



Що стосується набоїв, то їх, за словами хлопця, він знайшов під лавкою на зупинці громадського транспорту, поблизу магазину «Гранат». Набої були в чорному пакеті, який він переніс і зберігав в себе вдома.



Розглянувши усі матеріали справи, суд визнав нововолинця винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, однак звільнив його від відбування покарання, якщо протягом одного року шести місяців не вчинить нового злочину.



Також хлопцю доведеться сплатити в дохід держави 4 тисячі 903 гривні судових витрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець Нововолинська, який є студентом Володимир-Волинського агротехнічного коледжу, зі знайдених рослин коноплі виготовив наркотичний засіб – канабіс. Також хлопець незаконно придбав та зберігав 34 патрони. Усю цю «знахідку» виявили правоохоронці. А хлопець опинився на лаві підсудних.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, - пише Буг Відповідно до матеріалів справи, студент знайшов рослини коноплі, переніс їх до себе додому й висушив, частину подрібнивши. У результаті він незаконно виготовив наркотичний засіб, обіг якого заборонено – канабіс.Після цього хлопець помістив його в 6 полімерних пакетів, відро й дві скляні банки, які закрив кришками, та незаконно зберігав для власного вживання.Крім цього, цей же студент знайшов у Нововолинську й придбав, без передбаченого законом дозволу, 34 патрони, які теж відніс додому й зберігав.14-го серпня під час проведення санкціонованого обшуку житла хлопця нововолинські поліцейські виявили та вилучили усю «знахідку»: подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, загальною масою 516 грам, які згідно висновку експерта, є наркотичним засобом канабісом і відносяться до великого розміру, а також 34 патрони, які, згідно висновку судової балістичної експертизи, належать до мисливських боєприпасів і є мисливськими патронами до нарізної зброї, придатними для стрільби.Відтак, проти нововолинця порушили два кримінальних провадження: за ч.1 ст.263 КК України (Придбання, носіння й зберігання бойових припасів, без передбаченого законом дозволу) та за ч.2 ст.309 КК України (Незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичного засобу у великих розмірах без мети збуту).У суді обвинувачений свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю й запевнив, що щиро розкаявся.Хлопець зізнався, що виносив сміття на смітник, що знаходиться поблизу Нововолинської філії ВАТ «Волиньгаз», та побачив там банку й пакети з «коноплею». Оскільки тоді епізодично вживав марихуану, то знайдене переніс до себе додому для власного вживання.Що стосується набоїв, то їх, за словами хлопця, він знайшов під лавкою на зупинці громадського транспорту, поблизу магазину «Гранат». Набої були в чорному пакеті, який він переніс і зберігав в себе вдома.Розглянувши усі матеріали справи, суд визнав нововолинця винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, однак звільнив його від відбування покарання, якщо протягом одного року шести місяців не вчинить нового злочину.Також хлопцю доведеться сплатити в дохід держави 4 тисячі 903 гривні судових витрат.

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