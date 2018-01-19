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Волинська молодь створила соціальне відео про важливість носіння маски

Волинська молодь створила соціальне відео про важливість носіння маски
Поширення коронавірусу змусило чимало людей змінити свій спосіб та ритм життя. Носіння масок, використання антисептиків, дотримування дистанції – прості правила, які можуть убезпечити від COVID-19.

На цю тематику створили чимало відео, але роликів, що спрямовані насамперед на молодь, дуже мало. Тому, в команди Молодіжного центру YouthСфера виникла ідея створити соціальне відео для молоді «Відповідальність починається з мене», – розповіли автори.

Ролик зняли за підтримки Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА в рамках реалізації програми «Молодь Волині» та Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене».

«Багато хто ігнорує прості правила, які можуть убезпечити від СOVID-19. Цим роликом ми хочемо мотивувати людей носити маски в умовах карантину. Насамперед ідея відео орієнтована на молодь, але переконана, що воно буде цікавим для українців різних вікових категорій», – зазначає керівниця Молодіжного центру YouthСфера Яна Романюк.

Над створенням цього соціального відео працювали: режисура та монтаж – Марія Доманська; зйомка – Юрій Ребрик (студія «Pravda Pro»); актори – Данило Лігоцький, Дмитро Безвербний, Аліна Ходорчук, Оля Клібанович, Артем Фінкевич, Марія Фесик, Ігор Михалевич.



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Теги: Луцьк, відео, соціальний ролик, носіння маски, Волинь
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