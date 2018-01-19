Волинська молодь створила соціальне відео про важливість носіння маски

Поширення коронавірусу змусило чимало людей змінити свій спосіб та ритм життя. Носіння масок, використання антисептиків, дотримування дистанції – прості правила, які можуть убезпечити від COVID-19.На цю тематику створили чимало відео, але роликів, що спрямовані насамперед на молодь, дуже мало. Тому, в команди Молодіжного центру YouthСфера виникла ідея створити соціальне відео для молоді «Відповідальність починається з мене», – розповіли автори.Ролик зняли за підтримки Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА в рамках реалізації програми «Молодь Волині» та Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене».«Багато хто ігнорує прості правила, які можуть убезпечити від СOVID-19. Цим роликом ми хочемо мотивувати людей носити маски в умовах карантину. Насамперед ідея відео орієнтована на молодь, але переконана, що воно буде цікавим для українців різних вікових категорій», – зазначає керівниця Молодіжного центру YouthСфераНад створенням цього соціального відео працювали: режисура та монтаж –; зйомка –(студія «Pravda Pro»); актори –