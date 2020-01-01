Псевдопрацівниця компанії «обчистила» банківську картку волинянки
Сьогодні, 20:52
На днях до відділу поліції надійшло повідомлення 41-річної жительки міста Любомль про шахрайство відносно неї.
Про це інформує місцевий відділ поліції.
Жінка повідомила, близько 20:00 години їй зателефонувала невідома особа та представившись представником компанії «Кредит каса», у якому вона попередньо оформила кредит, отримала від заявниці реквізити банківської картки та код підтвердження який надійшов їй СМС повідомленням для проведення транзакції зняття коштів. Внаслідок чого з її рахунку шахрайка зняла кошти в розмірі 11 129 грн.
Відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України. Триває досудове слідство.
Фото ілюстративне
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Про це інформує місцевий відділ поліції.
Жінка повідомила, близько 20:00 години їй зателефонувала невідома особа та представившись представником компанії «Кредит каса», у якому вона попередньо оформила кредит, отримала від заявниці реквізити банківської картки та код підтвердження який надійшов їй СМС повідомленням для проведення транзакції зняття коштів. Внаслідок чого з її рахунку шахрайка зняла кошти в розмірі 11 129 грн.
Відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України. Триває досудове слідство.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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