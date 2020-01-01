вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Викладачі луцького університету отримали відзнаки прем’єр-міністра та Кабміну

Викладачі луцького університету отримали відзнаки прем’єр-міністра та Кабміну
Науково-педагогічні працівники Волинського національного університету імені Лесі Українки отримали відзнаки від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю Лесиного вишу.

За вагомий особистий внесок у забезпечення освіти, науки, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Почесну грамоту Кабінету Міністрів України ректор Анатолій Цьось вручив докторові психологічних наук, професорові Жанні Вірній, докторові економічних наук, професорові Миколу Карліну, докторові наук з фізичного виховання та спорту, професорові Аллі Альошиній.

Подяки прем’єр-міністра України отримали доктор історичних наук, професор Микола Кучерепа, доктор геологічних наук, професор Федір Зузук і доктор біологічних наук, професор Володимир Іванців.

Викладачі луцького університету отримали відзнаки прем’єр-міністра та Кабміну
Викладачі луцького університету отримали відзнаки прем’єр-міністра та Кабміну
Викладачі луцького університету отримали відзнаки прем’єр-міністра та Кабміну

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освіта, ВНУ імені Лесі Українки, відзнаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Де на Волині не буде світла 29 грудня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
Викладачі луцького університету отримали відзнаки прем’єр-міністра та Кабміну
Сьогодні, 18:50
На Волині за зберігання наркотиків судили студента коледжу
Сьогодні, 18:37
Повідомили, скільки лучан перебувають у квартирній черзі
Сьогодні, 18:05
Субсидії по-новому: як змінилися правила та хто може отримати пільги
Сьогодні, 17:42
Схожі новини
У ВНУ імені Лесі Українки побільшало професорів і доцентів У ВНУ імені Лесі Українки побільшало професорів і доцентів
Сьогодні, 16:42
Книгарню «Освіта» хочуть передати у комунальну власність Луцька Книгарню «Освіта» хочуть передати у комунальну власність Луцька
17 грудень, 16:07
На Закарпатті за високі бали на ЗНО випускникам заплатять по 50 тисяч гривень На Закарпатті за високі бали на ЗНО випускникам заплатять по 50 тисяч гривень
17 грудень, 07:35
Волинські ліцеїсти стали переможцями всеукраїнського турніру Волинські ліцеїсти стали переможцями всеукраїнського турніру
17 грудень, 02:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині не буде світла 29 грудня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
 0
Викладачі луцького університету отримали відзнаки прем’єр-міністра та Кабміну
Сьогодні, 18:50
 0
На Волині за зберігання наркотиків судили студента коледжу
Сьогодні, 18:37
 0
Повідомили, скільки лучан перебувають у квартирній черзі
Сьогодні, 18:05
 0
Субсидії по-новому: як змінилися правила та хто може отримати пільги
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8