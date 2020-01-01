Викладачі луцького університету отримали відзнаки прем’єр-міністра та Кабміну

Дениса Шмигаля та Кабінету Міністрів України.



Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю



За вагомий особистий внесок у забезпечення освіти, науки, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Почесну грамоту Кабінету Міністрів України ректор Анатолій Цьось вручив докторові психологічних наук, професорові Жанні Вірній, докторові економічних наук, професорові Миколу Карліну, докторові наук з фізичного виховання та спорту, професорові Аллі Альошиній.



Подяки прем’єр-міністра України отримали доктор історичних наук, професор Микола Кучерепа, доктор геологічних наук, професор Федір Зузук і доктор біологічних наук, професор Володимир Іванців.





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