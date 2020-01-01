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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 грудня
У Волинській області завтра, 29 грудня, прогнозують хмарну з проясненнями погоду, невеликий дощ.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 1-6º, вдень 5-10° тепла.

У Луцьку у вівторок, 29 грудня, також очікується хмарна з проясненнями погода, невеликий дощ. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 4-6º, вдень 8-10° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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