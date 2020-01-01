Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 грудня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 1-6º, вдень 5-10° тепла.



У Луцьку у вівторок, 29 грудня, також очікується хмарна з проясненнями погода, невеликий дощ. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 4-6º, вдень 8-10° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 29 грудня, прогнозують хмарну з проясненнями погоду, невеликий дощ.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 1-6º, вдень 5-10° тепла.У Луцьку у вівторок, 29 грудня, також очікується хмарна з проясненнями погода, невеликий дощ. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 4-6º, вдень 8-10° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію