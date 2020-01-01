Через брак фінансування у волинській лікарні закривають два відділення. ВІДЕО





Про це Павло Звонар. Каже: зараз у лікарні працює 54 людини.



Зі слів головного медика закладу, із січня 2021 року 16 людей звільнять, частину персоналу переведуть на пів ставки – залишиться працювати амбулаторія сімейної медицини.



Павло Звонар розповів, що Національна служба здоров'я України в контракті перебачила три умови, дві з яких виконали. Третю, каже, не вдалося, адже не ввели в штат двох анестезіологів.



"Два анестезіологи мені не зрозуміло навіщо – навіщо на 30 ліжок два анестезіологи", – підкреслив медик.



"Якщо лікарня позбавлена державних субвенцій, то її на утримання може взяти громада, інший вихід – стати філіалом Горохівської центральної районної лікарні", – прокоментувала ситуацію керівниця обласного управління охорони здоров’я Людмила Тимощук.



"На лікарню з міської ради виділили гроші на оплату комунальних послуг, проте на заробітну плату не можуть", – каже юрист громади Олег Якимчук. Із його слів, на оплату праці можуть бути використані тільки кошти за угодою з НСЗУ.



У районний центр зайнятості працівники ще не зверталися, каже директорка Горохівської філії центру зайнятості Ірина Рабінська. Із її слів, нині у філії немає навіть 500 вакансій.



Нині працівники Берестечківської лікарні написали колективне звернення до Луцької районної ради, яка є балансоутримувачем Берестечківської лікарні, аби виділили гроші на зарплату.



Документ передадуть керівництву ради цими днями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Берестечківській районній лікарні № 2 закривають два стаціонарні відділення: терапевтичне та педіатричне.Про це Суспільному розповів головний лікар. Каже: зараз у лікарні працює 54 людини.Зі слів головного медика закладу, із січня 2021 року 16 людей звільнять, частину персоналу переведуть на пів ставки – залишиться працювати амбулаторія сімейної медицини.Павло Звонар розповів, що Національна служба здоров'я України в контракті перебачила три умови, дві з яких виконали. Третю, каже, не вдалося, адже не ввели в штат двох анестезіологів."Два анестезіологи мені не зрозуміло навіщо – навіщо на 30 ліжок два анестезіологи", – підкреслив медик."Якщо лікарня позбавлена державних субвенцій, то її на утримання може взяти громада, інший вихід – стати філіалом Горохівської центральної районної лікарні", – прокоментувала ситуацію керівниця обласного управління охорони здоров’я"На лікарню з міської ради виділили гроші на оплату комунальних послуг, проте на заробітну плату не можуть", – каже юрист громади. Із його слів, на оплату праці можуть бути використані тільки кошти за угодою з НСЗУ.У районний центр зайнятості працівники ще не зверталися, каже директорка Горохівської філії центру зайнятості. Із її слів, нині у філії немає навіть 500 вакансій.Нині працівники Берестечківської лікарні написали колективне звернення до Луцької районної ради, яка є балансоутримувачем Берестечківської лікарні, аби виділили гроші на зарплату.Документ передадуть керівництву ради цими днями.

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