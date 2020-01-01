Через брак фінансування у волинській лікарні закривають два відділення. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
У Берестечківській районній лікарні № 2 закривають два стаціонарні відділення: терапевтичне та педіатричне.
Про це Суспільному розповів головний лікар Павло Звонар. Каже: зараз у лікарні працює 54 людини.
Зі слів головного медика закладу, із січня 2021 року 16 людей звільнять, частину персоналу переведуть на пів ставки – залишиться працювати амбулаторія сімейної медицини.
Павло Звонар розповів, що Національна служба здоров'я України в контракті перебачила три умови, дві з яких виконали. Третю, каже, не вдалося, адже не ввели в штат двох анестезіологів.
"Два анестезіологи мені не зрозуміло навіщо – навіщо на 30 ліжок два анестезіологи", – підкреслив медик.
"Якщо лікарня позбавлена державних субвенцій, то її на утримання може взяти громада, інший вихід – стати філіалом Горохівської центральної районної лікарні", – прокоментувала ситуацію керівниця обласного управління охорони здоров’я Людмила Тимощук.
"На лікарню з міської ради виділили гроші на оплату комунальних послуг, проте на заробітну плату не можуть", – каже юрист громади Олег Якимчук. Із його слів, на оплату праці можуть бути використані тільки кошти за угодою з НСЗУ.
У районний центр зайнятості працівники ще не зверталися, каже директорка Горохівської філії центру зайнятості Ірина Рабінська. Із її слів, нині у філії немає навіть 500 вакансій.
Нині працівники Берестечківської лікарні написали колективне звернення до Луцької районної ради, яка є балансоутримувачем Берестечківської лікарні, аби виділили гроші на зарплату.
Документ передадуть керівництву ради цими днями.
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Про це Суспільному розповів головний лікар Павло Звонар. Каже: зараз у лікарні працює 54 людини.
Зі слів головного медика закладу, із січня 2021 року 16 людей звільнять, частину персоналу переведуть на пів ставки – залишиться працювати амбулаторія сімейної медицини.
Павло Звонар розповів, що Національна служба здоров'я України в контракті перебачила три умови, дві з яких виконали. Третю, каже, не вдалося, адже не ввели в штат двох анестезіологів.
"Два анестезіологи мені не зрозуміло навіщо – навіщо на 30 ліжок два анестезіологи", – підкреслив медик.
"Якщо лікарня позбавлена державних субвенцій, то її на утримання може взяти громада, інший вихід – стати філіалом Горохівської центральної районної лікарні", – прокоментувала ситуацію керівниця обласного управління охорони здоров’я Людмила Тимощук.
"На лікарню з міської ради виділили гроші на оплату комунальних послуг, проте на заробітну плату не можуть", – каже юрист громади Олег Якимчук. Із його слів, на оплату праці можуть бути використані тільки кошти за угодою з НСЗУ.
У районний центр зайнятості працівники ще не зверталися, каже директорка Горохівської філії центру зайнятості Ірина Рабінська. Із її слів, нині у філії немає навіть 500 вакансій.
Нині працівники Берестечківської лікарні написали колективне звернення до Луцької районної ради, яка є балансоутримувачем Берестечківської лікарні, аби виділили гроші на зарплату.
Документ передадуть керівництву ради цими днями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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