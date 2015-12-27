До мешканців геріатричного пансіонату у Луцьку з подарунками завітали волонтери







Про це Алла Гнатюк.



Алла Гнатюк розповідає, що жителі геріатричного пансіонату, як діти. У них немає конкретних бажань. Директорка каже, що часто звертається до волонтерів за допомогою - завжди потрібні засоби особистої гігієни, адже тут люди проживають постійно.



У листопаді заклад перебував на повній ізоляції. На даний час усі працівники та мешканці пансіонату здорові, тому напередодні новорічно-різдвяних свят відчинили двері волонтерам.



Ірина Яким'юк та Мар'яна Грень волонтерки, які організували допомогу для мешканців Луцького геріатричного пансіонату. Луцькі школярі та вихованці дитсадків малювали вітальні листівки, а за кошти волонтерів закупили подарунки, цукерки та солодощі.



Нагадаємо, учні Луцької спеціалізованої школи № 5 Антон Іванюк розповів, що понад 10 років у школі проводять різноманітні акції на підтримку нужденних та недужих. Нинішня ініціатива підтримати одиноких людей належить батькам учнів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Нового року волонтери приїхали до Луцького геріатричного пансіонату. Нині тут проживає 130 мешканців.Про це Суспільному розповіла директорка закладуАлла Гнатюк розповідає, що жителі геріатричного пансіонату, як діти. У них немає конкретних бажань. Директорка каже, що часто звертається до волонтерів за допомогою - завжди потрібні засоби особистої гігієни, адже тут люди проживають постійно.У листопаді заклад перебував на повній ізоляції. На даний час усі працівники та мешканці пансіонату здорові, тому напередодні новорічно-різдвяних свят відчинили двері волонтерам.таволонтерки, які організували допомогу для мешканців Луцького геріатричного пансіонату. Луцькі школярі та вихованці дитсадків малювали вітальні листівки, а за кошти волонтерів закупили подарунки, цукерки та солодощі.Нагадаємо, учні Луцької спеціалізованої школи № 5 виготовляли вітальні листівки для людей, які проживають в геріатричному пансіонаті. Заступник директора школи з виховної роботирозповів, що понад 10 років у школі проводять різноманітні акції на підтримку нужденних та недужих. Нинішня ініціатива підтримати одиноких людей належить батькам учнів.

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