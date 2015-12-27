До мешканців геріатричного пансіонату у Луцьку з подарунками завітали волонтери
Сьогодні, 21:47
Напередодні Нового року волонтери приїхали до Луцького геріатричного пансіонату. Нині тут проживає 130 мешканців.
Про це Суспільному розповіла директорка закладу Алла Гнатюк.
Алла Гнатюк розповідає, що жителі геріатричного пансіонату, як діти. У них немає конкретних бажань. Директорка каже, що часто звертається до волонтерів за допомогою - завжди потрібні засоби особистої гігієни, адже тут люди проживають постійно.
У листопаді заклад перебував на повній ізоляції. На даний час усі працівники та мешканці пансіонату здорові, тому напередодні новорічно-різдвяних свят відчинили двері волонтерам.
Ірина Яким'юк та Мар'яна Грень волонтерки, які організували допомогу для мешканців Луцького геріатричного пансіонату. Луцькі школярі та вихованці дитсадків малювали вітальні листівки, а за кошти волонтерів закупили подарунки, цукерки та солодощі.
Нагадаємо, учні Луцької спеціалізованої школи № 5 виготовляли вітальні листівки для людей, які проживають в геріатричному пансіонаті. Заступник директора школи з виховної роботи Антон Іванюк розповів, що понад 10 років у школі проводять різноманітні акції на підтримку нужденних та недужих. Нинішня ініціатива підтримати одиноких людей належить батькам учнів.
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Про це Суспільному розповіла директорка закладу Алла Гнатюк.
Алла Гнатюк розповідає, що жителі геріатричного пансіонату, як діти. У них немає конкретних бажань. Директорка каже, що часто звертається до волонтерів за допомогою - завжди потрібні засоби особистої гігієни, адже тут люди проживають постійно.
У листопаді заклад перебував на повній ізоляції. На даний час усі працівники та мешканці пансіонату здорові, тому напередодні новорічно-різдвяних свят відчинили двері волонтерам.
Ірина Яким'юк та Мар'яна Грень волонтерки, які організували допомогу для мешканців Луцького геріатричного пансіонату. Луцькі школярі та вихованці дитсадків малювали вітальні листівки, а за кошти волонтерів закупили подарунки, цукерки та солодощі.
Нагадаємо, учні Луцької спеціалізованої школи № 5 виготовляли вітальні листівки для людей, які проживають в геріатричному пансіонаті. Заступник директора школи з виховної роботи Антон Іванюк розповів, що понад 10 років у школі проводять різноманітні акції на підтримку нужденних та недужих. Нинішня ініціатива підтримати одиноких людей належить батькам учнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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