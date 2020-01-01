У місті на Волині відкрили центр для обслуговування споживачів природного газу





Зручне розташування, транспортне сполучення та новий формат обслуговування – переваги сучасного центру для клієнтів, які споживають природний газ. Про це інформує



Більше 9 тисяч рожищан зможуть одержати в новенькому клієнтському просторі весь спектр послуг із розподілу газу та газопостачання.



Клієнтів обслуговує двоє менеджерів Дарина Пуршак та Інна Шепелюк.



Як свідчить статистика, біля 100 тисяч волинян активно користуються онлайн-сервісами.



“Під час новорічно-різдвяних свят нашим клієнтам рекомендуємо вирішувати всі газові питання онлайн, адже це зручно, оперативно і головне, що безпечно для здоров’я. Зокрема, в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, чат-ботах Viber 7104 і Telegram 7104, наших мобільних додатках 104 Mobile Android 104 та 104 Mobile Light, – зазначив голова правління АТ “Волиньгаз” Мирослав Коротя. – Ми відкриваємо центри обслуговування для споживачів і надіємося, що пандемія закінчиться, люди будуть приходити особисто вирішувати деякі газові питання”.



Зі слів спеціалістів, у Клієнтському просторі люди можуть замовити та отримати технічні умови на приєднання до мереж, необхідні довідки, проєктну документацію. А також перевірити стан рахунку, звірити показання лічильника газу та замовити повірку лічильників, тощо.



”Онлайн-сервіси є дуже зручними та важливими в цей непростий час світової пандемії. Найпопулярніший канал комунікації між компанією та клієнтом – платформа 104.ua. Там споживачі природного газу можуть не лише сплачувати за газ і його доставку, а й передавати показання газового лічильника, переглядати історію платежів, завантажувати платіжки швидко та зручно, – каже начальниця волинського управління клієнтського простору 104.ua Ольга Тимощук. – Новенький клієнтський простір у Рожищі – це чудова можливість роз’яснити ширшому колу споживачів, а особливо поважного віку, про сучасні канали комунікації – онлайн-сервіси”.



Послугами центру будуть користуватись і жителі м. Рожище, і мешканці найближчих сіл. Їм простіше буде отримувати необхідну інформацію, довідки та вирішувати газові питання.



На Волині відтепер функціонує 8 Клієнтських просторів 104.ua для споживачів природного газу в таких містах: Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Горохові, Ківерцях, Камені-Каширському та смт. Ратне.



Клієнтський простір у м. Рожище працюватиме з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 17.00 год., за адресою: вул. Мазепи, 34.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище гостинно відчинив двері новий клієнтський простір 104.ua, який знаходиться в приміщенні Рожищенської дільниці АТ “Волиньгаз”.Зручне розташування, транспортне сполучення та новий формат обслуговування – переваги сучасного центру для клієнтів, які споживають природний газ. Про це інформує пресслужба компанії Більше 9 тисяч рожищан зможуть одержати в новенькому клієнтському просторі весь спектр послуг із розподілу газу та газопостачання.Клієнтів обслуговує двоє менеджерівтаЯк свідчить статистика, біля 100 тисяч волинян активно користуються онлайн-сервісами.“Під час новорічно-різдвяних свят нашим клієнтам рекомендуємо вирішувати всі газові питання онлайн, адже це зручно, оперативно і головне, що безпечно для здоров’я. Зокрема, в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, чат-ботах Viber 7104 і Telegram 7104, наших мобільних додатках 104 Mobile Android 104 та 104 Mobile Light, – зазначив голова правління АТ “Волиньгаз”. – Ми відкриваємо центри обслуговування для споживачів і надіємося, що пандемія закінчиться, люди будуть приходити особисто вирішувати деякі газові питання”.Зі слів спеціалістів, у Клієнтському просторі люди можуть замовити та отримати технічні умови на приєднання до мереж, необхідні довідки, проєктну документацію. А також перевірити стан рахунку, звірити показання лічильника газу та замовити повірку лічильників, тощо.”Онлайн-сервіси є дуже зручними та важливими в цей непростий час світової пандемії. Найпопулярніший канал комунікації між компанією та клієнтом – платформа 104.ua. Там споживачі природного газу можуть не лише сплачувати за газ і його доставку, а й передавати показання газового лічильника, переглядати історію платежів, завантажувати платіжки швидко та зручно, – каже начальниця волинського управління клієнтського простору 104.ua. – Новенький клієнтський простір у Рожищі – це чудова можливість роз’яснити ширшому колу споживачів, а особливо поважного віку, про сучасні канали комунікації – онлайн-сервіси”.Послугами центру будуть користуватись і жителі м. Рожище, і мешканці найближчих сіл. Їм простіше буде отримувати необхідну інформацію, довідки та вирішувати газові питання.На Волині відтепер функціонує 8 Клієнтських просторів 104.ua для споживачів природного газу в таких містах: Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Горохові, Ківерцях, Камені-Каширському та смт. Ратне.Клієнтський простір у м. Рожище працюватиме з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 17.00 год., за адресою: вул. Мазепи, 34.

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