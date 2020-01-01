29 грудня на Волині: гортаючи календар

День народження 29 грудня святкує активістка волинського Євромайдану, член громадської організації "Національний Альянс", учасниця АТО та переможниця змагань зі стрільби з лука на «Іграх Нескорених-2018»(на фото).Також сьогодні день народження відзначає директорка луцького центру еколого-натуралістичної творчостіта журналісткаЦього дня іменини у тих, хто носить ім’я Агей (Огій), Олександр та Амбрось.вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!Сьогодні - день інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України.29 грудня 2003 року була зареєстрована газета «Резонанс» - часопис волинської міліції.Цього ж дня у 2011 році Інформаційне агентство ВолиньPost писало про те, що депутати Волиньради позбавили Олександра Вікторова депутатського мандата, про те, що управління молоді і спорту залишиться без начальника, та про плани мерії відреставрувати і розширити проспект Волі у Луцьку до 15 метрів.