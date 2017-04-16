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Волинянин посів третє місце на Міжнародному конкурсі карикатур у Сирії. ФОТО

Волинянин посів третє місце на Міжнародному конкурсі карикатур у Сирії. ФОТО
Член редакції «Волинських єпархіальних відомостей» Микола Волошин здобув третє місце на Міжнародному конкурсі карикатур у Сирії.

Про це інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Микола Волошин давно працює у жанрах шаржу й карикатури, у нього були виставки у нас і за кордоном, він оформив чимало книжок. А під час локдауну взяв участь у міжнародних конкурсах та віртуальних виставках.

Його роботи різноманітної тематики відібрали для експозицій у Японії, Бразилії, Португалії, Індонезії, Словенії, Македонії та інших країнах.

До каталогу XIV Міжнародного салону карикатур на тему «Небезпеки на дорогах» у Загребі (Хорватія) увійшла його робота «Нові вершники апокаліпсису». На виставці міжнародного конкурсу «Графікатур» у м. Люббен (Німеччина) на тему «Мобільність» («Рухливість»).

«Микола своїм твором з усмішкою попереджає: ангел-охоронець може й не встигнути підставити своє крило надто нерозважливій людині», - йдеться в повідомленні.

Волинянин посів третє місце на Міжнародному конкурсі карикатур у Сирії. ФОТО

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Теги: Микола Волошин, карикатура
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