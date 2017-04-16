Волинянин посів третє місце на Міжнародному конкурсі карикатур у Сирії. ФОТО
28 грудень, 23:31
Член редакції «Волинських єпархіальних відомостей» Микола Волошин здобув третє місце на Міжнародному конкурсі карикатур у Сирії.
Про це інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Микола Волошин давно працює у жанрах шаржу й карикатури, у нього були виставки у нас і за кордоном, він оформив чимало книжок. А під час локдауну взяв участь у міжнародних конкурсах та віртуальних виставках.
Його роботи різноманітної тематики відібрали для експозицій у Японії, Бразилії, Португалії, Індонезії, Словенії, Македонії та інших країнах.
До каталогу XIV Міжнародного салону карикатур на тему «Небезпеки на дорогах» у Загребі (Хорватія) увійшла його робота «Нові вершники апокаліпсису». На виставці міжнародного конкурсу «Графікатур» у м. Люббен (Німеччина) на тему «Мобільність» («Рухливість»).
«Микола своїм твором з усмішкою попереджає: ангел-охоронець може й не встигнути підставити своє крило надто нерозважливій людині», - йдеться в повідомленні.
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Про це інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Микола Волошин давно працює у жанрах шаржу й карикатури, у нього були виставки у нас і за кордоном, він оформив чимало книжок. А під час локдауну взяв участь у міжнародних конкурсах та віртуальних виставках.
Його роботи різноманітної тематики відібрали для експозицій у Японії, Бразилії, Португалії, Індонезії, Словенії, Македонії та інших країнах.
До каталогу XIV Міжнародного салону карикатур на тему «Небезпеки на дорогах» у Загребі (Хорватія) увійшла його робота «Нові вершники апокаліпсису». На виставці міжнародного конкурсу «Графікатур» у м. Люббен (Німеччина) на тему «Мобільність» («Рухливість»).
«Микола своїм твором з усмішкою попереджає: ангел-охоронець може й не встигнути підставити своє крило надто нерозважливій людині», - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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