У місті на Волині порушники паркування сплатили штрафів на майже 200 тисяч гривень





Про це повідомив 28-го грудня на засіданні виконкому начальник відділу транспорту, зв’язку, організації безпеки дорожнього руху та паркування Юрій Коцура, пише



За його словами, на сьогодні оплачено 520 повідомлень на суму понад 110 тисяч гривень. Ці кошти надходять до бюджету Нововолинська.



Якщо водії не оплачують штраф протягом 30 днів, сума зростає вдвічі, і його справою займається Державна виконавча служба. Таких порушників було 48, з них – 24 штраф сплатили.



Коцура зазначив, що наразі виникли труднощі з ідентифікацією власника автомобіля, який порушив правила паркування. У зв’язку зі змінами закону, закрили доступ до Єдиного реєстру власників транспортних засобів. Він додав, що вже отримали лист для поновлення допуску і дане питання вирішується.



Нагадаємо, на вулицях Нововолинська почав працювати інспектор з паркування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську рік працює інспектор з паркування. За цей період ним видано понад 650 повідомлень про порушення правил паркування на суму майже 200 тисяч гривень.Про це повідомив 28-го грудня на засіданні виконкому начальник відділу транспорту, зв’язку, організації безпеки дорожнього руху та паркування, пише БУГ За його словами, на сьогодні оплачено 520 повідомлень на суму понад 110 тисяч гривень. Ці кошти надходять до бюджету Нововолинська.Якщо водії не оплачують штраф протягом 30 днів, сума зростає вдвічі, і його справою займається Державна виконавча служба. Таких порушників було 48, з них – 24 штраф сплатили.Коцура зазначив, що наразі виникли труднощі з ідентифікацією власника автомобіля, який порушив правила паркування. У зв’язку зі змінами закону, закрили доступ до Єдиного реєстру власників транспортних засобів. Він додав, що вже отримали лист для поновлення допуску і дане питання вирішується.Нагадаємо, на вулицях Нововолинська почав працювати інспектор з паркування.

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