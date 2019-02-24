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На Волині злодія, який вкрав садове крісло, запроторили за ґрати

На Волині злодія, який вкрав садове крісло, запроторили за ґрати
На Іваничівщині чоловік, маючи непогашену судимість за попередній злочин, викрав дерев’яне плетене крісло, яке стояло біля одного з будинків. За це 3 місяці проведе за ґратами.

Такий вирок злодію виніс Іваничівський районний суд, пише БУГ.

Як зазначено в матеріалах справи, 11-го серпня 2019 року, близько 17:00 чоловік зайшов на територію одного із господарств, звідки викрав дерев’яне плетене крісло, яке зберігалось в альтанці.

Згідно висновку експерта, ринкова вартість викраденого плетеного крісла могла складати 680 гривень.

Відтак, проти зловмисника порушили кримінальне провадження за ч.2 ст.185 КК України (Крадіжка, вчиненена повторно).

У суді обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю, запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому злочині та просив суворо його не карати.

Злодій зізнався, що, проходячи повз подвір’я одного з будинків, біля альтанки побачив крісло зроблене з лози, яке викрав та збув його за 150 гривень.

Під час досудового розслідування крісло повернули власнику.

До слова, цей злочини чоловік вчиняв, маючи не зняту та непогашену судимість за попереднім вироком.

Розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 3 місяців арешту.

Також злодію доведеться сплатити в дохід держави 785 гривень за проведення товарознавчої експертизи.

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Теги: суд, крісло, крадіжка, арешт
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