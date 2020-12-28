У Словаччині змінили Конституцію через Covid-19





Про це інформують



Нова редакція, яку ухвалив парламент, передбачає продовження режиму надзвичайного стану, оголошеного внаслідок негативної ситуації щодо поширення Covid-19.



Президент країни Зузана Чапутова уже підписала відповідний документ. Законопроект дозволяє уряду продовжувати надзвичайний стан, який уже діє на території країни, щоразу максимум на 40 днів.



До цього режим НС можна було запроваджувати одноразово лише на 90 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Словаччині внесли зміни у Конституцію через пандемію коронавірусу.Про це інформують Факти Нова редакція, яку ухвалив парламент, передбачає продовження режиму надзвичайного стану, оголошеного внаслідок негативної ситуації щодо поширення Covid-19.Президент країниуже підписала відповідний документ. Законопроект дозволяє уряду продовжувати надзвичайний стан, який уже діє на території країни, щоразу максимум на 40 днів.До цього режим НС можна було запроваджувати одноразово лише на 90 днів.

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