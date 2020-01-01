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Організовувала «референдум»: на Донеччині засудили депутатку міської ради

Організовувала «референдум»: на Донеччині засудили депутатку міської ради
У Лимані Донецької області суд виніс вирок у справі депутки міської ради, яка брала активну участь в організації так званого референдуму “ДНР”.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Встановлено, що у травні 2014 року жінка була членом територіальної та головою дільничної виборчих комісій щодо відокремлення окупованих територій Донецької області.

Вона була депутаткою Лиманської міської ради VII скликання. Жінку засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.

Справа розслідувалася за ч. 2 ст. 110 КК (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України).

Довідка: Красний Лиман (з 2016 року – Лиман) – місто в Донецькій області. Під час розгортання військових дій на Донбасі сепаратисти захопили місто наприкінці квітня 2014 року.

Тоді під примусом мешканці міста взяли участь у так званому референдумі, а при в’їзді у місто були розставлені блок-пости.

8 травня 2014 року трагічною смертю загинув голова Краснолиманського осередку Всеукраїнського товариства Просвіта імені Тараса Шевченка Валерій Сало, який відмовився брати участь у “референдумі”.

Його тіло знайшли у спаленому автомобілі: за день до цього стало відомо, що чоловіка викрали і катували сепаратисти.

За час перебування у місті бойовики пошкодили залізничну станцію Красний Лиман та залізничну лікарню.

Під контроль України Лиман повернули у червні 2014 року.

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Теги: ДНР, референдум, депутатка, суд, прокуратура
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