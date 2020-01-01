Організовувала «референдум»: на Донеччині засудили депутатку міської ради





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Встановлено, що у травні 2014 року жінка була членом територіальної та головою дільничної виборчих комісій щодо відокремлення окупованих територій Донецької області.



Вона була депутаткою Лиманської міської ради VII скликання. Жінку засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.



Справа розслідувалася за ч. 2 ст. 110 КК (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України).



Довідка: Красний Лиман (з 2016 року – Лиман) – місто в Донецькій області. Під час розгортання військових дій на Донбасі сепаратисти захопили місто наприкінці квітня 2014 року.



Тоді під примусом мешканці міста взяли участь у так званому референдумі, а при в’їзді у місто були розставлені блок-пости.



8 травня 2014 року трагічною смертю загинув голова Краснолиманського осередку Всеукраїнського товариства Просвіта імені Тараса Шевченка Валерій Сало, який відмовився брати участь у “референдумі”.



Його тіло знайшли у спаленому автомобілі: за день до цього стало відомо, що чоловіка викрали і катували сепаратисти.



За час перебування у місті бойовики пошкодили залізничну станцію Красний Лиман та залізничну лікарню.



Під контроль України Лиман повернули у червні 2014 року.

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