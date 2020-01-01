Організовувала «референдум»: на Донеччині засудили депутатку міської ради
Сьогодні, 06:20
У Лимані Донецької області суд виніс вирок у справі депутки міської ради, яка брала активну участь в організації так званого референдуму “ДНР”.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Встановлено, що у травні 2014 року жінка була членом територіальної та головою дільничної виборчих комісій щодо відокремлення окупованих територій Донецької області.
Вона була депутаткою Лиманської міської ради VII скликання. Жінку засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.
Справа розслідувалася за ч. 2 ст. 110 КК (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України).
Довідка: Красний Лиман (з 2016 року – Лиман) – місто в Донецькій області. Під час розгортання військових дій на Донбасі сепаратисти захопили місто наприкінці квітня 2014 року.
Тоді під примусом мешканці міста взяли участь у так званому референдумі, а при в’їзді у місто були розставлені блок-пости.
8 травня 2014 року трагічною смертю загинув голова Краснолиманського осередку Всеукраїнського товариства Просвіта імені Тараса Шевченка Валерій Сало, який відмовився брати участь у “референдумі”.
Його тіло знайшли у спаленому автомобілі: за день до цього стало відомо, що чоловіка викрали і катували сепаратисти.
За час перебування у місті бойовики пошкодили залізничну станцію Красний Лиман та залізничну лікарню.
Під контроль України Лиман повернули у червні 2014 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Встановлено, що у травні 2014 року жінка була членом територіальної та головою дільничної виборчих комісій щодо відокремлення окупованих територій Донецької області.
Вона була депутаткою Лиманської міської ради VII скликання. Жінку засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.
Справа розслідувалася за ч. 2 ст. 110 КК (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України).
Довідка: Красний Лиман (з 2016 року – Лиман) – місто в Донецькій області. Під час розгортання військових дій на Донбасі сепаратисти захопили місто наприкінці квітня 2014 року.
Тоді під примусом мешканці міста взяли участь у так званому референдумі, а при в’їзді у місто були розставлені блок-пости.
8 травня 2014 року трагічною смертю загинув голова Краснолиманського осередку Всеукраїнського товариства Просвіта імені Тараса Шевченка Валерій Сало, який відмовився брати участь у “референдумі”.
Його тіло знайшли у спаленому автомобілі: за день до цього стало відомо, що чоловіка викрали і катували сепаратисти.
За час перебування у місті бойовики пошкодили залізничну станцію Красний Лиман та залізничну лікарню.
Під контроль України Лиман повернули у червні 2014 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Організовувала «референдум»: на Донеччині засудили депутатку міської ради
Сьогодні, 06:20
На Волині злодія, який вкрав садове крісло, запроторили за ґрати
Сьогодні, 05:37