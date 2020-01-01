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Друк квитанцій «Луцькводоканалу» обійдеться у близько 400 тисяч гривень

Друк квитанцій «Луцькводоканалу» обійдеться у близько 400 тисяч гривень
Послуги з друку рахунків, інформаційних повідомлень та попереджень про припинення надання послуг коштуватимуть до 418 тисяч гривень.

Надавача послуг визначать через відкриті торги, пише «Волинь Online».

Організовує торги КП «Луцькводоканал». Тендерні пропозиції приймають до 6 січня.

Йдеться про друк 1,273 мільйона рахунків, інформаційних повідомлень та попереджень про припинення надання послуг.

Строк надання послуг – з 11 січня до 31 грудня 2021 року. Очікувана вартість становить 418 тисяч гривень.

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Теги: Луцькводоканал, квитанція, рахунок, друк
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Сьогодні, 04:31
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