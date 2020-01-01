Друк квитанцій «Луцькводоканалу» обійдеться у близько 400 тисяч гривень





Надавача послуг визначать через відкриті торги, пише



Організовує торги КП «Луцькводоканал». Тендерні пропозиції приймають до 6 січня.



Йдеться про друк 1,273 мільйона рахунків, інформаційних повідомлень та попереджень про припинення надання послуг.



Строк надання послуг – з 11 січня до 31 грудня 2021 року. Очікувана вартість становить 418 тисяч гривень.

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